Украинские спортсмены могут выступать в России, но за свой счет

Украина приняла решение бойкотировать все спортивные соревнования, которые проводятся на территории России. Соответствующий указ министра молодежи и спорта Игоря Жданова появился у него на странице в Fаcebоok.



Впрочем, как на следующий день пояснил министр, указ все же не является "окончательным вердиктом".



"Мы не можем федерациям, как общественным организациям, что-то запретить. Мы их просим прислушаться к нашему мнению. Плюс, мы не будет от имени государства финансировать такие поездки", - передает слова Жданова УНИАН.



Минмолодьспорт берет на себя значительную часть трат федераций и спортсменов на самые разнообразные турниры. В случае с Россией теперь только сам спортсмен может за свой счет поехать на соревнования. Министерство такие поездки признавать не будет.



На вопрос о главном старте четырехлетия в студенческом спорте – зимней Универсиаде-2019 в Красноярске - Жданов ответил категорично: "Спортсменов от Украины там точно не будет".



А говоря о чемпионате мира по боксу-2019, который пройдет в Сочи и будет лицензионным к Олимпиаде-2020 в Токио, заметил: "Я знаю эту проблему и, безусловно, мы ее будем решать отдельно. Это болезненная тема, здесь должен быть индивидуальный подход. Без лицензий на Олимпиаду наши спортсмены остаться не должны".

