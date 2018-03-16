Лукашевич: газ "Новичок" могли произвести в британской лаборатории

Производство газа "Новичок", с которым Лондон связывает инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могло происходить на правительственной британской лаборатории в Портон-Дауне рядом с Солсбери. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"Кстати, прямо рядом с Солсбери расположена правительственная лаборатория оружия массового поражения в Портон-Дауне. И если в Лондоне так уверены, что это газ "Новичок", значит там есть его формула и образцы, а может и производство. А изобретатель газа В. Мирзаянов давно живет в США, куда он был вывезен вместе с технической документацией о химическом средстве", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.



По его словам, "в России никакие научно-исследовательские работы под условным названием "Новичок" не проводились".



Лукашевич добавил, что Лондон и британский премьер-министр Тереза Мэй раскручиванием темы инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери пытаются отвлечь общественность от проблем, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза.



"Как всегда, важен контекст. Что происходит в настоящее время во внутриполитической жизни Великобритании? Прежде всего, это незавидное положение кабинета премьер-министра Терезы Мэй, который, как и вся Консервативная партия, оказался расколот по вопросу о Brexit. Нет сомнений, что раскрутка темы отравления Сергея Скрипаля и его дочери есть не что иное, как попытка отвлечь общественное внимание от проблем, связанных с Brexit, - подчеркнул Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

