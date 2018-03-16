Ильхам Алиев: Вчера. Сегодня. Завтра

Азербайджан конкретными делами подтверждает правильность избранного курса: вместо внутренней конфронтации – стабильность и неуклонное развитие экономики. Мир охвачен финансовым и экономическим кризисом – и в мировом масштабе в абсолютном большинстве стран наблюдается экономический спад. А экономика Азербайджана развивается.



Проведенные в последние годы коренные реформы, практические шаги, направленные на диверсификацию экономики, обусловили сегодняшний экономический рост ВВП. Отрадно, что макроэкономическая ситуация в Азербайджане очень стабильная. Правда и то, что если провести сравнение, хотя мы не сторонники этого, в Украине и других, в том числе постсоветских странах наблюдается снижение как экономики, так и курса национальной валюты, национальная валюта девальвируется, а уровень инфляции повышается.



Последовательная и целенаправленная реализация 14 государственных программ, охватывающих все ступени образования — от дошкольного и до профессионального и высшего, — открывает широкие возможности для всестороннего развития детей и молодежи, являющихся будущим страны. Успешно завершилась и осуществляемая в стране в течение последних лет Государственная программа социально-экономического развития регионов. С 2003 года по настоящее время в Азербайджане открыто 838 тысяч новых рабочих мест. Широкий размах приобрело строительство социальных объектов. За последние пять лет в Азербайджане при содействии Фонда Гейдара Алиева построено 1600 новых школ, и эта политика продолжается. В регионах повсюду создаются новые медицинские учреждения и олимпийские сооружения, оснащенные самым современным медицинским и спортивным оборудованием. Проводимые в сфере образования реформы приносят позитивные результаты: за последний год только в Баку количество детей, посещающих детские сады, увеличилось более чем на 1300 человек, число иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Азербайджана, возросло с 1860 до 7000, а количество азербайджанцев, которые обучаются за рубежом, превысило 4000.



Программа адресной социальной помощи направлена на то, чтобы такое общественное зло, как бедность, в Азербайджане было искоренено. И за последние годы количество граждан, живущих на грани бедности, по статистическим данным сократилось с 49 до 16%. Чтобы была возможность получить от государства необходимое материальное обеспечение, для работающих в бюджетных организациях создаются все условия. Особо отметим, что азербайджанский путь демократизации, опирающийся на анализ всего зарубежного опыта, возможен, если он будет ориентирован в отечественном — азербайджанском – институциональном, а не западном ключе, предполагающем обязательное копирование западных образцов.



Приближаются новые президентские выборы в Азербайджане, и большинство сознательных азербайджанцев хочет, чтобы на пост Президента вновь был избран нынешний глава государства Ильхам Алиев. И это не удивительно, так как он выполняет все данные народу обещания, - сказанные в 2003 году при первом вступлении на пост Президента страны: «Я буду Президентом каждого гражданина Азербайджана независимо от национальности, вероисповедания, политической принадлежности и оправдаю доверие азербайджанского народа».



«Отец для каждого»



Так и было на самом деле: он стал Президентом каждого гражданина Азербайджана и оправдал доверие своего народа. Кроме того он выполнил все обещания во всех областях жизни своей страны, данные беженцам и вынужденным переселенцам в сфере решения социальных проблем.



Все эти годы решительно претворял в жизнь политику независимости и свободы общенационального лидера Гейдара Алиева, направленную на построение демократического, правового и светского государства. Под его чутким руководством было ускорено проведение в стране экономических реформ, принята Государственная программа по социально-экономическому развитию регионов, что послужило превращению Азербайджана в лидирующее государство на Южном Кавказе. Благодаря разумным внутренним реформам и предусмотрительной внешней политике Ильхама Алиева, Азербайджан сегодня является динамично развивающейся страной.



Курс на стабильность и успех



Сегодня для каждого гражданина важны условия стабильности страны, рабочие места, достойные условия жизни, возможность растить детей в безопасной обстановке — и все это обеспечивает Президент Ильхам Алиев. Его большой опыт, высокий авторитет в регионе и мире принесут Азербайджану новые успехи. Об этом Ариф Гулиев писал еще накануне первого президентства Ильхама Алиева в статье «Ильхам Алиев — политик нового времени (газета «Бакинский рабочий» от 20 августа 2003 г.), а также в статье «Ільхам Алієв — завтрашній лідер Азербайджану? А чому б ні?!!» (журнал «Политика и культура», сентябрь 2003 г.), «Легко ли быть отцом нации, когда папа тоже президент» (газета «Киевский телеграфъ», 5–18 мая 2006 г.), «Совершенствуя Конституцию: президент ответит за все» («Киевский телеграфъ», 20–26 февраля 2009 г.).



Ариф Гулиев ранее неоднократно писал в научных и аналитических трудах о больших заслугах Ильхама Алиева в расширении экономических и культурных связей Азербайджана с иностранными государствами, и в целом в интеграции Азербайджана в мировое сообщество. Благодаря его успешной внешней политике возрастает роль Азербайджана в разрешении международных и региональных проблем.



Благодаря своему широкому кругозору, глубоким и всесторонним знаниям, высокой культуре, Ильхам Алиев снискал уважение и большой авторитет в мире, как сильный и гибкий политик, который успешно защищает интересы своей страны на всех международных встречах и переговорах высокого уровня.



Претворяя в жизнь курс Гейдара Алиева по сохранению и развитию национально-культурных ценностей, Ильхам Алиев проявляет особую заботу об историческом прошлом, настоящем и будущем азербайджанского народа. Вместе со своей супругой, первой леди Азербайджана Мехрибан ханумом Ильхам Алиев уделяет большое внимание пропаганде азербайджанской культуры, искусства и музыки во всем мире. Он, как мудрый государственный деятель и дальновидный политик, проводит линию воспитания здоровой молодежи, что обеспечит народу здоровое будущее.



Во всех публичных выступлениях профессор, дипломат Ариф Гулиев уверенно заявляет о своей позиции «От всего сердца поддерживаю проводимую нынешним Президентом Ильхамом Алиевым успешную внешнюю и внутреннюю политику, поскольку благодаря этой политике наша страна достигла больших успехов. Также выражаем глубокую веру в то, что в очередные сроки Президентства Ильхама Алиева Азербайджан ожидают еще большие достижения. Вспоминаю вступление Ильхама Алиева на III и IV съезде азербайджанцев мира, где он говорил, что «.…и в каждом выступлении специально касаюсь вопроса о том, что должны оказывать помощь диаспорским организациям. Между диаспорскими организациями и посольствами должны быть прочные связи, и эти связи необходимо укреплять. Потому что, хочу повторить, мы служим одной цели, все мы хотим, чтобы Азербайджан стал еще сильнее. Все мы хотим, чтобы азербайджанцы за рубежом жили спокойно, занимали высокие позиции в странах пребывания и достойно представляли Азербайджан».



А если бы в Распоряжениях Президента о награждении за заслуги указали бы должности (особенно диаспорских) награжденных, думаю, это было бы большим стимулом для достойных людей в Азербайджане.



История Лидера



Ученый, технократ и политик Ильхам Алиев унаследовал лидерские качества отца и мудрость правления: харизма и лидерские качества, наиболее успешно формируются в семейной партийно-политической среде, в окружении людей, которые имеют единое мировоззрение и совместно реализуют его на практике.



Азербайджанцы, которые заинтересованы в росте национального престижа своего государства, чрезвычайно положительно воспринимают Ильхама Алиева. Факты — вещь упрямая, и они уже говорят о том, что Ильхам Алиев — это политик-профессионал с четко выраженным творческим началом, лидер нового времени, который обладает всеми необходимыми качествами, чтобы управлять страной сейчас и в будущем.



Истинный лидер – человек, приводящий к успеху свою команду, семью, страну. Классический портрет лидера: самодостаточный и успешный человек, пунктуален, справедлив и щедр. Истинный секрет человека, претендующего на статус абсолютного лидера, – в идеологии, восприятии мира, его системе взглядов и убеждений, которые определяют его решения и поступки, и, в свою очередь, определяют его достижения, размах деятельности.



Ильхам Алиев — политик будущего



Есть основания полагать, что президентские выборы 11 апреля 2018 г. расширят рамки политического пространства республики и в избирательной кампании смогут принять участие и молодые политики. Ильхаму Алиеву идет 57-й год — возраст расцвета для политика и начинающего государственного деятеля. К хорошему семейному воспитанию он получил солидное профессиональное образование, окончив в Москве Институт международных отношений и аспирантуру этого же учебного заведения, став кандидатом исторических наук по международным отношениям, овладев несколькими иностранными языками.



Все эти факторы сформировали у качества политической личности высокой пробы: ясный и плодотворный ум, целеустремленную волю, коммуникабельный характер, умение вести диалоги, переговоры и договариваться, он обладает способностью сближаться и работать с людьми во имя достижения общенациональных интересов, настойчив в реализации лично осмысленных целей и проблем. Все эти качества он уже более пятнадцати лет активно реализует в сферах внутренней и внешней политики независимого Азербайджана.



Лидерские черты Гейдара Алиева, несомненно, передались сыну. Но и в этом случае у Ильхама Алиева ярко выражены сугубо личностные начала, неповторимая индивидуальность, развитый интеллект, общая культура, скромность, способность с пользой синтезировать все ценное и позитивное, что он вобрал в себя за годы сознательной жизни и целеустремленной учебы.



Ильхам Алиев накрепко усвоил урок отца: политик будущего должен уже сегодня настойчиво работать над созданием «родной социальной среды» для предстоящей государственной деятельности. Это подтверждает Азербайджанская модель демократии - синтез глобальной интеграции и национально-культурной самобытности.



В XXI веке демократия превратилась в идеологическое оружие, которое перевело ее основную суть из плоскости теории народовластия в геополитическую теорию установления нового мирового порядка. Часто говорят, что то или иное государство не соответствует "общепринятым демократическим стандартам" или отходит от "уровня демократии". Возникли принципы нового разделения мирового пространства на "свободные", "частично свободные" и "несвободные" государства.



Демократия действительно всегда связана с развитием, в том числе экономическим, свободой и консенсусом. Не поэтому ли на протяжении всей истории в бедных странах фактически не было демократии? …



Увеличиваются и средства, выделяемые на образование, науку, здравоохранение, информационные средства и технологии, что создает хорошую основу для дальнейшего сближения людей и развития демократических процессов.



Несмотря на огромные успехи человечества, демократию и восхваляли, и критиковали. О ней написаны тысячи томов научных трудов. Однако до настоящего времени все еще не сформированы исходные, приемлемые для большинства стран ее (демократии) содержательные моменты. Речь идет о совокупности официальных и неофициальных институциональных ограничений, сформированных внутри каждой суверенной, отдельно взятой страны, и возможности "экспортирования" таких ограничений в другие страны. Фактически современные мощные общемировые интеграционные процессы показали, что "ввоз" институциональных ограничений и норм из высокоразвитых стран Запада на Восток имеет крайне ограниченную "пропускную способность". Здесь речь идет, в первую очередь, о жизнестойких вековых традициях, нормах жизнедеятельности, глубинной культуре народов, религии, системе убеждений и внутреннем мире жителей стран. В том числе и моей родины — Азербайджанской Республики. Соответственно, смена "демократических волн" всякий раз сопровождалась переходом общества от одного общественного, экономического, социального, культурного устройства к другому. Однако особенно в странах Востока попытки привития "демократических изменений" часто наталкивались на институциональные традиции, которые в течение многовековой истории отвечали и были нацелены на национальные интересы народов. Отсюда неоднократные проявления того, что демократические ценности и критерии, хорошо привившиеся в странах Запада, не находят своего воплощения в практике международных отношений, в том числе с Азербайджанской Республикой. Преобладание философии двойных стандартов является реалией наших дней. Выясняется, что демократия сама нуждается в сильной защите. И такая защита имеет свою неповторимую специфику в каждой стране.



В формирующемся новом мировом порядке народы вправе сами определять содержание, формы, методы, глубину и возможные последствия демократических изменений, которые испокон веков так привлекают человечество. Такой подход для современного Азербайджана, небольшой по территории страны, расположенной в одном из стратегических регионов мира, является крайне актуальным. При этом всевозрастающий интерес к ней высокоразвитых государств и транснациональных компаний способствует созданию благоприятных условий для развития государства, но в то же время порождает противоречивые нюансы.



Перед рисками и вызовами глобализации естественно усиливается концентрация интересов народов нашей страны, в результате чего активизируется большая сила, именуемая регионализмом. Противоречие между глобализацией и регионализмом является едва ли не ведущей отличительной чертой нынешнего времени. И понятно, какие огромные усилия, талант, способности и умение независимого азербайджанского государства и его общенационального лидера Гейдара Алиева нужны были, чтобы перед трудностями и противодействием со стороны внутренних и внешних сил не только выстоять после развала СССР, но и развиваться дальше. Возглавив в тот сложный период азербайджанское государство, как Отец Нации Гейдар Алиев продемонстрировал всему миру несокрушимую волю и мужество азербайджанского народа, его готовность идти на самые решительные меры во имя защиты независимости своей Родины, поддержания правопорядка и безопасности в стране.



Азербайджанское общество, избежав коллапса, приступило к решению конкретных вопросов, касающихся насущных проблем исторического бытия - развития и претворения в жизнь провозглашенного государственного суверенитета. Преодолев хаос в Республике, а главное - в умах и сердцах людей, Гейдар Алиев поэтапно, шаг за шагом, строил будущее независимого Азербайджана, определив основы его государственного, политического и экономического устройства. Была проделана огромная работа в области государственного строительства, при этом оставшиеся в наследство еще от советского периода структуры власти постепенно ослабевали, обновляющиеся же государственные н общественные институты развивались и расширялись. Преодолев негативные последствия правления бывшей власти, общенациональный лидер взял курс на возрождение экономики, налаживание социальной жизни, развитие науки, образования, здравоохранения, культуры. Удалось преодолеть тенденции расчленения страны, предотвратить угрозу гражданской войны. В мае 1994 года было заключено соглашение о прекращении огня на нагорно-карабахском направлении.



Важно отметить демократическую атмосферу внутри страны как самое действенное средство и в решении армяно-азербайджанской, нагорно-карабахской проблемы. Приняты необходимые меры для строительства армии. Азербайджанская армия является самой сильной в регионе, обладает самым крупным военным потенциалом. Есть необходимость и дальше наращивать этот потенциал. Строительство демократического государства и общества - процесс длительный и непростой. Ни одна страна не может считать, что она находится на вершине этого процесса.



Таким образом, Азербайджан последовательно становился подлинно независимым государством, созидающим новое демократическое общество. Гейдар Алиев знал, что от уровня демократических преобразований, независимости судебной власти, наличия среднего класса и активного привлечения представителей молодого поколения к процессу руководства той или иной отраслью зависит динамика развития государства и общества. Предполагалось проведение комплекса мер по дальнейшему укреплению суверенитета республики, проведению структурных реформ, совершенствованию системы управления народным хозяйством. Правовой основой для этого стало принятие основного закона страны - Конституции независимого Азербайджанского государства, в которой были закреплены главные принципы и цели, стоящие перед нами, и в первую очередь - строительство демократического светского государства.



Удачно реформирована экономика республики, что полностью стала рыночной, проведено разгосударствление собственности - осуществлена ее приватизация, созданы условия для развития частного предпринимательства. Все это дало импульс для развития промышленности и сельского хозяйства, появления местных бизнесменов и фермеров, деятельность которых, как известно, является фундаментом для экономического процветания страны. «Контракт века», подписанный уже в сентябре 1994 года и продление срока договоров с крупнейшими нефтяными компаниями мира, стал закономерным этапом развития Азербайджана. А легендарный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железнодорожный путь Баку- Тбилиси - Карс ведущие мировые политологи и экономисты впоследствии назовут гарантией независимости Азербайджана. Словом, был взят решительный курс на активизацию внутренней и внешней политики Азербайджана. В этом нашему общенациональному лидеру виделся залог дальнейших успехов в области демократизации и суверенитета Азербайджанской Республики, построения развитого гражданского общества и правового государства.



Что касается внешней политики, то Азербайджану в течение короткого времени удалось установить прочные взаимосвязи со всеми крупными государствами мира. Настоящая дружба Гейдара Алиева и Леонида Кучмы укрепила и дала новый приоритетный подход давнему сотрудничеству Азербайджана и Украины. В числе главных аспектов внешнеполитической концепции Азербайджана была активная интеграция в международные и региональные политические и экономические структуры на правах равного партнерства и с учетом баланса интересов, укрепление всесторонних дипломатических связей. Ильхаму Алиеву принадлежат большие заслуги в деле разоблачения захватнических позиций армянских агрессоров в международном сообществе и признания Армении в уровне ООН, Совете Европы страной-агрессором.



Последовательные целеустремленные действия главы государства приносили колоссальные результаты: весь мир был оповещен о справедливых требованиях по разрешению самой сложной проблемы азербайджанского народа - армяно-азербайджанского нагорно- карабахского конфликта.



В результате этого во всем западном мире сформировалось однозначное объективное мнение о Нагорном Карабахе, являющимся неотъемлемой частью Азербайджана, а также была дана верная политическая оценка армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому военному конфликту и предприняты важные шаги на пути его разрешения.



Постепенно эти требования были поддержаны всеми государствами мира, международными и региональными организациями. А это означает, что, волей Всевышнего, победа будет за нами.



Выполняя заветы Гейдара Алиева, Ильхам Алиев верил и знал, что этот курс обязательно выведет народ Азербайджана к долгожданному миру, покою, созидательной работе в мировой семье народов. Азербайджан входил в XXI век европейской страной, но это означает не только и не столько "географическое самоопределение", сколько выбор определенного политического курса. Этот курс был нацелен на достижение европейской модели демократии, совершенствование правовой системы, создание надежных механизмов защиты прав человека. Он включал также дальнейшее всестороннее укрепление государственного суверенитета Азербайджана, восстановление его территориальной целостности и неделимости, процветание и благополучие его народа, уверенно созидающего свое будущее.



Особо отметим, что с 50-х годов XX века нефтяная политика стала составной частью мировой политики. Как же воспользовались этими природными ресурсами богатые нефтью страны? Исторический опыт показывает, что при разработке нефтяной стратегии Азербайджана Гейдар Алиев обобщил опыт различных стран. Его вывод состоял в том, что нефть не будет предметом "головной боли" в Азербайджане . Большинство богатых нефтью стран — Венесуэла, Нигерия и другие — добывали и поставляли нефть на мировые рынки, не проведя политических и экономических реформ, не устранив внутренних этнических противоречий и политических конфликтов, не добившись консенсуса в обществе. Сегодня у этих стран долги, исчисляемые миллиардами долларов, и не верится, да и нет таких прогнозов, что в ближайшее время они выберутся из этой тяжелой ситуации.



В Азербайджане же за счет роста валютных резервов созданного Нефтяного фонда и принятых мер по использованию его средств для развития общества и решения самых насущных проблем создаются благоприятные условия для жизни будущих поколений, углубления демократических процессов и достижения социального консенсуса.



Сегодня Азербайджан является подлинно независимым государством, эффективно развивающимся, уверенно созидающим новое, демократическое общество под руководством достойного преемника общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева - президента Ильхама Алиева. При этом главное для нас - не забывать уроков, преподанных историей, помнить, сколь необходимы для победы единство и сплоченность народа. Формируя новое демократическое государство, азербайджанский народ на всех структурных и социальных уровнях стремиться к согласию и единению. В этом – наша сила, залог дальнейших успехов в построении процветающего благополучного общества, сохранения самого дорогого, что у нас есть, - нашей общенародной государственной независимости. Основываясь на необходимости отражения в Конституции Азербайджана положений, касающихся более эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения более достойного уровня жизни, расширения демократии, развития местного самоуправления, отвечая вызовам XXI века, в начале года было проведено конституционную реформу. Совершенствования Конституции будет способствовать обеспечению продолжительного демократического развития и национальной безопасности, защиты прав человека и вообще — каждого пункта Конституции, где говорится о том, что высшей целью государства является реализация прав граждан и т. д.



Как известно, целостность общей картины определяют детали, и страна не является исключением. Стране нужно всегда стремиться быть уважаемой, богатой и сильной, комфортной для счастливой жизни, чтобы каждый гражданин любил свой дом, вплоть до мелочей, свою землю, родину. Удачи Вам. И пусть успех – будет Вашим осознанным выбором.



С чувством гордости можем сказать, что сегодняшний Азербайджан идет путем, намеченным и проложенным отцом нации Гейдаром Алиевым. Азербайджанский народ 11 апреля 2018 года будет голосовать за дальнейшеее развитие так, как того хотел великий лидер, и все это благодаря последовательной, непоколебимой, уверенной политике Ильхама Алиева, который любит свой народ и думает не только о сегодняшнем дне, но и о будущем Азербайджана.



