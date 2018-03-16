Савченко заявила, что вернет Порошенко звезду Героя

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Украины Петру Порошенко звезду Героя Украины. Об этом она сказала в эфире ток-шоу на 1+1, сообщает в пятницу, 16 марта, ТСН.



"С удовольствием отдам Звезду Петру Порошенко", - сказала Савченко.



Она также выразила желание встретить Порошенко где-нибудь на улице.



"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы конечно отдала. Но проблема в том, что к президенту не так легко попасть, и не каждый народный депутат туда вхож", - добавила депутат.



Она уверяет, что хотела отказаться от награды, и взяла Звезду Героя, "больше как обязанность, а не награду", потому что многие люди ей сказали, "если откажешься, то просто плюнешь в лицо украинскому народу".



Кроме того, Савченко заявила, что сейчас в Украине происходит "стихийная акция", когда бывшие участники АТО возвращают властям свои награды.

