Савченко заявила, что вернет Порошенко звезду Героя

Савченко заявила, что вернет Порошенко звезду Героя

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Украины Петру Порошенко звезду Героя Украины. Об этом она сказала в эфире ток-шоу на 1+1, сообщает в пятницу, 16 марта, ТСН.

"С удовольствием отдам Звезду Петру Порошенко", - сказала Савченко.

Она также выразила желание встретить Порошенко где-нибудь на улице.

"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы конечно отдала. Но проблема в том, что к президенту не так легко попасть, и не каждый народный депутат туда вхож", - добавила депутат.

Она уверяет, что хотела отказаться от награды, и взяла Звезду Героя, "больше как обязанность, а не награду", потому что многие люди ей сказали, "если откажешься, то просто плюнешь в лицо украинскому народу".

Кроме того, Савченко заявила, что сейчас в Украине происходит "стихийная акция", когда бывшие участники АТО возвращают властям свои награды.