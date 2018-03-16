В Раде получили представление ГПУ на арест Савченко

В Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поступило представление Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщили в секретариате комитета ВР, передает в пятницу, 16 марта, Укринформ.



"Вчера вечером поступило представление. Комитет еще не определился, когда будет рассматривать это представление. Ждем информации от председателя Верховной Рады, что направлено представление народному депутату Савченко, и затем комитет будет определяться, когда назначать дату заседания", - рассказала руководитель секретариата комитета Мария Нехоца.



В то же время первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков сообщил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, возможно, будет рассматриваться такое представление ГПУ.



"После того, как представление будет отправлено народному депутату Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения... Ориентировочно комитет сможет рассмотреть представление на следующей неделе, по плану следующее заседание комитета в среду. Если Савченко получит сегодня все материалы, то в среду мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду", - отметил Арешонков.



При этом он спрогнозировал, что парламент в сессионном зале сможет рассмотреть соответствующее представление Генпрокуратуры в следующий четверг, 22 марта.



Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте нардепа Надежды Савченко, которая, по его словам, планировала теракт в здании парламента. Вскоре стало известно, что Савченко принесла на заседание ВР три гранаты и пистолет.

