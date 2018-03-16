Львов закупит 50 троллейбусов за кредит ЕБРР

Львовский городской совет, коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор о намерениях кредитного финансирования для закупки 50 новых троллейбусов.



Как сообщил в пятницу городской голова Львова Андрей Садовой, речь идет о 15 млн евро кредита на 13 лет и 2 млн грантовых средств. Условия кредитного договора должен утвердить Львовский горсовет на сессии.



По словам представителя ЕБРР Дениса Гайового, тендер на закупку троллейбусов завершат летом, новый транспорт может начать работу осенью 2018 года.



Кроме троллейбусов планируют модернизировать два депо и изношенные элементы контактной сети.

