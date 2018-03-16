Среди пострадавших во время аварии на канатке в грузинском Гудаури двое граждан Украины

В результате аварии, происшедшей в пятницу на канатной дороге в Гудаури повреждения разной степени получили восемь человек, которые сразу же были доставлены в местную клинику неотложной помощи, сообщил в эфире телеканала "Имеди" министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко.



"К счастью, никто не погиб и нет тяжелых повреждений. Два пациента требуют особого внимания - это гражданин Украины, у которого сломана рука и раны на голове, второй пациент из Швеции - беременная женщина, у которой боли в области спины", - сказал Д.Сергиенко.



По словам министра, этих двух пациентов в ближайшее время на реанимобилях доставят в Тбилиси.



Среди пострадавших, которые пока остаются в клинике, четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.







Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Грузии, "Компания развития горных курортов" уже связалась с компанией "Доппельмайер" (Doppelmayr), которая производит эти канатные дороги, чтобы произошло незамедлительное реагирование на факт, и чтобы они прислали экспертов для установления причины аварии. При этом отмечается, что компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших.



Сообщается также, что в Гудаури уже выехал первый вице-прмьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, который на месте ознакомится с ситуацией.







Между тем, в компании "Энерго про-Джоржиа" опровергли информацию о том, что авария на канатке могла быть вызвана отключением электроэнергии, там заявили журналистам, что на курорте Гудаури "никакого аварийного отключения электроэнергии или изменения параметров напряжения не было".



В связи с происшедшим, МВД Грузии начало следствие по статье 275 УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".



Ранее сообщалось, что более десяти человек пострадали в Гудаури, где аварийно вышла из строя канатная дорога.



Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов.

