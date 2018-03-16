НАСА: телескоп "Кеплер" может выйти из строя в любое время

Орбитальный телескоп "Кеплер" может закончить свое существование в ближайшие недели и месяцы из-за того, что его запасы топлива почти полностью подошли к концу, сообщает пресс-служба НАСА.



После запуска орбитального телескопа "Кеплер" в 2009 году, ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы. Несколько десятков из них считаются сегодня потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.



В мае 2013 года телескоп вышел из строя, однако примерно через год специалисты НАСА нашли способ продолжить его работу в рамках так называемой миссии K2. До поломки "Кеплер" был направлен в одну точку космоса и следил лишь за небольшим уголком неба, который расположен на стыке созвездий Лебедя и Лиры.



После "воскрешения" телескоп следит за разными участками небосвода, так как научной команде "Кеплера" приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в объектив телескопа.



Подобное решение, как говорил Марио Перез, руководитель миссии "Кеплер", в беседе с корреспондентом РИА Новости, наложило очень жесткие ограничения на сроки жизни телескопа – космическому аппарату приходится постоянно расходовать топливо на поддержание своего положения в пространстве.



Его запасов, как ожидали специалисты НАСА, должно было хватить до апреля 2018 года, когда в космос буде т запущен идеологический наследник "Кеплера", орбитальная обсерватория TESS. При более благоприятном стечении обстоятельств, как наделся Перез, телескоп мог бы дожить до весны 2019 года.



Этому, судя по текущим прогнозам Переза и его команды, не суждено случиться – после последнего поворота телескопа, который был произведен в начале этой недели, запасы топлива в баках "Кеплера" почти полностью подошли к концу. Ученые ожидают, что он потеряет способность стабилизировать себя в пространстве в ближайшие несколько недель или месяцев.



Как отмечает Чарльз Собек, один из инженеров миссии, даже относительно раннее завершение К2 стало приятным сюрпризом для команды "Кеплера" – изначально специалисты НАСА ожидали, что зонд проработает в таком режиме лишь 30 месяцев, а не 51 месяц или даже больше.



По его словам, зонд продолжает работать в нормальном режиме — он будет собирать научные данные до тех пор, пока в его баках будет оставаться "хотя бы одна капля топлива". В отличие от "Кассини" и других планетарных миссий, НАСА не планирует разбивать "Кеплер" или переводить его на другую орбиту, что максимально продлит ему жизнь.

