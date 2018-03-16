Борис Джонсон: приказ о применении химоружия в Великобритании, вероятно, отдал Путин

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.



«Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии, Европы, впервые со Второй Мировой войны», — заявил он.



Власти Великобритании возложили на Россию ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в Англии 4 марта. Лондон утверждает, что их отравили разработанным в СССР химическим оружием «Новичок».



Власти России категорически отрицают причастность к случившемуся и обвиняют Великобританию в отказе поделиться информацией по делу в нарушение конвенции о запрещении химического оружия. Представители России допускали, что при покушении на Скрипалей был использован яд, созданный в Великобритании.

