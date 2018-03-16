Гомофоб Гройсман

Вся европейская общественность в Украине возмущена откровенно гомофобными высказываниями премьера Гройсмана. Абсолютно публично, прямо на заседании парламента, в циничной форме бывший директор винницкого рынка подверг остракизму представителей сексуальных меньшинств. И это в то время, как гиперлупы бороздят просторы «Теслы» в виде макетов Бориса Филатова! Пещерный консерватизм премьера выглядит совершенно неуместным на фоне провозглашенного курса перехода на натовские стандарты.



Медицинская реформа в исполнении неутомимой Ульяны Супрун, чей лик вызывает в душе каждого украинца трепетное, ни с чем, с...ка, не сравнимое чувство, достигла своего апогея. Или перигелия, что, согласитесь, тоже неплохо. В медицинских анкетах теперь совершенно легально и официально появится графа «нет пола». Свершилось! Миллионы патриотов, евроатлантистов и антикоррупционных активистов наконец-то вздохнут полной грудью. Да, именно за эти ценности люди вышли на улицы в далеком 2013 году под предводительством невысокого, абсолютно лысого таджика. Колесо истории провернулось! Мы безвозвратно стали на европейские рельсы, которые вывели нацию на дорогу неотвратимого членства. Ключевое слово – неотвратимое. Вы представляете, какие сложные, травмоопасные чувства испытывал, к примеру, пид...рас, когда он заполнял эту долбаную анкету? А сколько людей еще не определились со своей ориентацией! Даже страшно представить сколько. Я лично знаю одного такого пи…са, который… Впрочем, давайте лучше о Гройсмане.



Он сказал, что «абсолютно традиционен в вопросах своей половой ориентации». Дорогой Володя! Давно прошли те пещерные времена засилья советской диктатуры, когда партийные бонзы и пролетариат буквально кичились своей гетеросексуальностью.



Революция гидности освободила из тесных оков сексуального рабства огромное количество трансгендеров, пребывающих в постоянном поиске. Вы посмотрите на состав Рады, который собралась угробить наша Надежда! Кстати, тут тоже есть вопрос про выбор пола, и третья графа в анкете Супрун придется очень кстати



ЛГБТ-сообщество не должно оставить без ответа подобное агрессивное поведение премьера европейской державы. С ним необходимо провести соответствующую работу. Глядишь, человек втянется. Станет более толерантным. Поймет, каково это: безнадежно выбирать между «М» и «Ж»

Революция гидности освободила из тесных оков сексуального рабства огромное количество трансгендеров, пребывающих в постоянном поиске. Вы посмотрите на состав Рады, который собралась угробить наша Надежда! Кстати, тут тоже есть вопрос про выбор пола, и третья графа в анкете Супрун придется очень кстати. Так вот, по количеству трансгендеров нынешний состав Верховной Рады в разы опережает темные созывы диктаторских времен.Понимаю, что на винницком рынке еще не изжиты некоторые пережитки коммунистического прошлого. Там зачастую понятие «пид...с» несет на себе уничижительную, некомфортную смысловую нагрузку. Довольно! Здесь вам Киев, а не мясные ряды в Виннице! Посмотрите вокруг! Вся столица увешана бигбордами «С гондоном как по нотам»! Для чего это делается? Это наглядная агитация для таких вот «традиционалистов», да еще и абсолютных, как Гройсман. Ведь невооруженным взглядом видно, что четыре «голубца» на плакате явно выберут третью графу в медицинской анкете Супрун. Причем они, судя по их довольному виду, давно и совершенно осознано сделали этот выбор. Если бы на бигборде были представлены особи с гетеросексуальной ориентацией, содержание наглядной агитации явно потянуло бы на сексизм. Типа четыре перца гордятся тем, что имеют бесправных женщин. Но это, конечно же, не так. Гройсман видел бигборды? Безусловно, они же под Кабмином и висят, специально для таких пережитков прошлого, как наш премьер. Он сделал соответствующие выводы? Понял, что нация неузнаваемо изменилась? Нет. И об этом я совершенно ответственно заявляю против его возмутительного демарша в очаге законодательной культуры. Пусть Гройсмана не обманывает нарочито «мачистый» вид многих представителей фракции «Народный фронт». Под суровым камуфляжем скрываются нежные трансгендерные сердца. Ну и остальные, сопутствующие части тела.Гройсман, выйди на улицу! Зайди в любой офис, посети клуб «Помада». Сколько можно закрывать глаза на очевидные вещи? Главное, человек чуть ли не каждую неделю вопит о евроинтеграции и децентрализации.Децентрализацию надо начинать с себя, уважаемый глава правительства. Надо понять, что «традиционная ориентация» сегодня вообще не в тренде. Это, как справедливо отмечают наши депутаты-антикоррупционеры, а также вице-премьер Климпуш Цинцадзе, «политический атавизм». Тупиковая ветвь развития европейской цивилизации.Ульяна Супрун делает большое и важное дело. Она последовательно легализует пид...ров и создает условия для нормального функционирования в стране международного рынка донорских органов. Вместо того, чтобы постить в «Твиттере» пошлые сексистские посты типа «выздоровею и порадую свою жену к 8 марта», Гройсману следует поддержать Ульяну. Ей сейчас нелегко приходится. Многие видят, как она ест в «Макдональсе». Отдельные губернаторы – не будем называть фамилии, хотя это Геннадий Москаль, называют ее «еб...нутой». А ведь человек находится на своем месте. Если хотите, именно Супрун сегодня является лицом решительных украинских реформ. И что она получает в ответ? Чудовищный по своей антигендерности ответ второго человека в государстве: «мне не нравится анальный секс». Да, именно так фактически, без всяких экивоков и обстоят дела на самом деле.ЛГБТ-сообщество не должно оставить без ответа подобное агрессивное поведение премьера европейской державы. С ним необходимо провести соответствующую работу. Глядишь, человек втянется. Станет более толерантным. Поймет, каково это: безнадежно выбирать между «М» и «Ж». В результате в Кабмине наконец-то появится долгожданный туалет для трансгендеров. В Раде этот вопрос не просто созрел, а давным-давно перезрел. Надо понимать, что европейские ценности для миллионов активистов – это не пустой звук, а вполне конкретные эмоции и ощущения. Гройсману необходимо прочувствовать все аспекты евроинтеграции на себе. И только тогда он поймет новации и.о. министра здравоохранения. Весь цивилизованный мир аплодирует нашим фантастическим достижениям. Откровенная гомофобия Гройсмана на этом фоне выглядит явно неуместной.