В Киеве закроют въезд для грузовиков

В Киеве с 19:00 вечера пятницы, 16 марта, будет ограничен въезд на территорию города крупногабаритного транзитного транспорта. Причина – ухудшение погоды и сильный снег, сообщает Киевская горгосадминистрация.



Отмечается, что сегодня Центр организации и безопасности дорожного движения работает в круглосуточном режиме. Водителей традиционно просят отказаться от поездок на собственном транспорте и отдавать предпочтение общественному. Все автомобили, которые будут мешать расчистке снега, будут эвакуированы.



"Вследствие активного циклона в Киевской области и городе Киеве на выходные ожидаются сложные погодные условия. 17 марта ночью и днем сильный снег (образование снежного покрова 8-15 см). Порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до -8 градусов мороза", – говорится в сообщении.

