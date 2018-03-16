Все-таки народная...

Сегодня, 16 марта 2018 года, Верховная Рада Украина получила представление генпрокурора на лишение депутатской неприкосновенности, привлечение к ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Героя Украины, который (-ая) при ближайшем и более пристальном рассмотрении оказался (-ась) «троянским конем Путина», более того, учитывая гендерные предпочтения первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, – кобылой. Паша Пинзеник, однофамилец «отчима украинских реформ» Виктора Пинзеника и глава регламентного комитета Рады, заверил: все рассмотрим, все решим и всех накажем!



Дескать, уже на следующей неделе никто не уйдет от ответственности – СУГС и СНСВ! – а понесет заслуженное наказание. Ибо нефиг!



Но скажу вам честно, не это еще раз убедило меня, что Рада – это плоть от плоти народа и за него, за народ, идя навстречу его, народа, пожеланиям, любого порвет на немецкие кресты или тризубы на кепи вояков УПА. Например, вчера, отвечая сокровенным, пылким и нетерпеливым чаяниям соотечественников, реализуя их плохо скрываемую мечту и по итогам парламентских заседаний, опять били Леху Гончаренко.



Это была эпическая и во многом символическая битва. И все на своих местах. Леха – тоже типа народный. Депутат из Одессы и представляет в парламенте «Блок Петра Порошенко» («БПП»), основу правящей коалиции. А бил его Вадим Ивченко, нардеп от оппозиционной «Батькивщины». Ну, а пухлый Антон Геращенко, представляющий «Народный фронт» («НФ»), соратника «БПП» по коалиции, тихо стоял в сторонке и, когда понял, что Леху не добьют, вызвал полицию. Все пучком и чин чинарем. Символическая картина маслом: на президентском «5-м канале» соратника главковерха метелит оппозиция, тем самым как бы подтверждая, что рейтинг этой политсилы самый высокий законно и оправданно. В частности, потому, что в «Батькивщине», мол, знают, чего хочет народ даже в плане мордобития.



Это была эпическая и во многом символическая битва. И все на своих местах. Леха – тоже типа народный. Депутат из Одессы и представляет в парламенте «Блок Петра Порошенко» («БПП»), основу правящей коалиции. А бил его Вадим Ивченко, нардеп от оппозиционной «Батькивщины». Ну, а пухлый Антон Геращенко, представляющий «Народный фронт» («НФ»), соратника «БПП» по коалиции, тихо стоял в сторонке и, когда понял, что Леху не добьют, вызвал полицию

Могут не дать результатов и неуклюжие попытки властей хоть как-то накормить и удовлетворить недовольных. Даже салом! Поскольку реформы в агросекторе, отвечающем за народный хавчик, усилиями властей оказались такими успешными, что даже сало стало исчезать из рациона шумеров по причине отсутствия, то Украина только в январе-феврале сего года импортировала почти 1000 тонн мяса

И это правда, поскольку пропрезидентский Леха в поисках (как он сам говорит) политической идентичности и сытного корытца (в это верят все) даже самого себя предал несколько раз, кочуя то к «кровавой панде» Януковича, то от нее под крыло гаранта нации. И одинаково убедительно и пылко оправдывал свои метания за вкусным хавчиком и денюжкой. Вот за это «угостить его по роже» и хочет каждый второй укр, арий и даже шумер. Однако проделал это «юлебот» из «Батькивщины»...Но не в этом дело. Вернемся к Савченко и Раде. Наказание «кобылы» нардепами не вызывает сомнений. Удивляет лишь то, что проявлять свою любовь к нэньке мандатоносцы бросились не сразу, по горячим следам, а перенесли на следующую неделю, как-то неубедительно рассуждая о том, что, мол, материала много, нужно ознакомиться, то да се. И вот это торможение и наталкивает на определенные раздумья.Во-первых, несмотря ни на что, просматривается некое двойственное отношение и к «НашейНаде» и к тому, что она говорит, и к тем, в адрес кого она это говорит. Как-никак, с одной стороны, «НашаНадя» назвала их общую синекуру, где сладко спится, вкусно естся и алкогольно пьется, «сатанинским вертепом». И страшно всех напугала, когда кто-то заподозрил, что у нее в сумочке есть пистолет. А поскольку депутаты уверены, что не всех дурных война убила, то им реально стало не по себе, и они разбежались из зала под куполом. Там, говорят, даже малеха завоняло следами депутатских переживаний.С другой – Савченко по полной мочит и гаранта нации, что тоже не может не находить отклик в депутатских душах. Гарант как-никак грозится их разогнать и назначить досрочные выборы. А это означает, что многие из нынешних мандатоносцев в зал уже не вернутся и роскошествовать там будут совсем другие люди. А кому это надо. Поэтому депутаты и радуются, когда кто-то другой «мочит» гаранта и пугает его. Ну, похоже, такова природа «справжнього шумерского вояка»: радоваться чужим победам над своим врагом. Так и результат есть, и не накладно, можно в кустах отсидеться, а к раздаче коржиков победителям успеть...Во-вторых, – и это, пожалуй, самое главное! – народные депутаты, повторю, не могут не учитывать и не чувствовать настроения самого народа и те процессы брожения, которые в нем происходят. А они происходят, и некоторые из них может оседлать та же Савченко.Например, по данным даже Госстата Украины только в феврале 2018 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентного пункта до 1,5%. По состоянию на 1 марта 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 383,7 тыс. безработных. Это, конечно, полная, как говорят в «украинском Пьемонте», бздура, ложь и обман. Это официальные данные. А только скрытых безработных или тех, кто собирается сдрыснуть из страны на заработки, миллионы. А это и есть тот «горючий материал», который при должной организации и при раскрученном «ватажке» может сжечь все дотла. Ибо жить им не на что: средний размер пособия на одного безработного – 2 357 гривен (менее 100 долл.) А Савченко как раз и призывает «побаловаться огнем». Из минометов. И где гарантии, что люди за нею не пойдут? Нет их. Потому особенно страшно. Или «лячно», как говорят в Шумерии...Опять же могут не дать результатов и неуклюжие попытки властей хоть как-то накормить и удовлетворить недовольных. Даже салом! Поскольку реформы в агросекторе, отвечающем за народный хавчик, усилиями властей оказались такими успешными, что даже сало стало исчезать из рациона шумеров по причине отсутствия, то Украина только в январе-феврале сего года импортировала почти 1000 тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса. Вы не поверите – свиней, из которых и делают сало, этот «украинский наркотик». Совокупной стоимостью 1,6 млн. долл. США. В тройке самых активных поставщиков свинины за этот период оказались самые что ни на есть «свиноводческие» страны – Канада, Дания и Польша. И это при том, что и экспорт украинской свинины сократился в три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (более 57% свинины было отправлено в Гонконг, а в Грузию Украина экспортировала только 20% всего объема).Позор? А как же! Свиноедам (в хорошем смысле этого слова) не дают выращивать и смаковать своих свиней! Сала не хватает! А это уже удар под дых. Власть пытается как-то спасти ситуацию, но позор все равно остается. А это ли не новый горючий материал в костер, раздуваемый «НашейНадей»? Он самый. И потому дополнительно страшно: шумер, лишенный сала, – это сила. Тяжелая, дремучая, непредсказуемая......Вот потому-то Рада, народная по сути своей, и тормозит, и оглядывается. Она – в чем-то зеркало народа, который хоть и превращен уже в «нАрид», но еще может пасть порвать любому. Но ждем следующие недели – может, и не получится из Савченко «матьки Махно»...