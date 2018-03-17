Меркель обсудит с Макроном правильный ответ России на отравление Скрипаля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь указала на возможную причастность РФ к инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля."Многие моменты указывают на то, что ответственность несет Россия. И я нахожу очень положительным тот факт, что правительство Великобритании сейчас пред оставит в распоряжение международных организаций пробы, это поможет ясно доказать", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции Эмманюэлем Макроном.



По ее словам, "это очень тяжелая ситуация". "И мы сегодня обсудим, какая реакция будет правильной", - подчеркнула канцлер.

