Порошенко: РФ должна "заткнуться и убраться вон"

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Twitter инцидент с отравлением в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля."Химическая атака" Кремля в Великобритании − не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон", − написал глава государства.



Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", а не готовить ответные меры на высылку российских дипломатов из Лондона.



Напомним, британское правительство пришло к выводу, что Россия несет ответственность за отравление Скрипаля и его дочери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон приостанавливает двусторонние контакты с Россией и объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломатов.

