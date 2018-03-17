Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

На первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу, 17 марта, Си Цзиньпин был переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС) страны, сообщает Интерфакс.



Отмечается, что депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на два поста. Таким образом он сохраняет в своих руках партийное, военное и государственное руководство страной.



Заместителем председателя КНР избран Ван Цишань, ранее занимавший пост председателя Центральной комиссии по проверке дисциплины.



Напомним, Си Цзиньпин занимает посты главы китайского государства и ЦВС с 2013 года.



Ранее срок пребывания председателя КНР и ЦВС китайской конституцией ограничивался двумя пятилетними сроками. На нынешней сессии ВСНП в основной закон государства было внесено изменение, которым эти ограничения упразднили.

