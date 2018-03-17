Ученые выяснили, сколько пластика в бутилированной воде

Ученые из Университета штата Нью-Йорк выяснили, что в среднем вода из бутылок содержит 325 частиц микропластика на один литр. Их выводы размещены на cайте Оrb Media.



Отмечается, что в своем исследовании химики изучили 259 бутылок воды из девяти стран из Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Среди отобранных экземпляров были представители известных мировых брендов.



Химический анализ показал, что из всех бутылок лишь 17 не содержали следов микропластика, в то время как в остальных было найдено до десяти тысяч частиц этого вещества на литр.



Большинство частиц оказались размером от 6 до 100 микрометров, что приблизительно соответствует толщине человеческого волоса.

При этом большая часть микропластика оказалась полипропиленом, из которого изготавливаются крышки бутылок.

