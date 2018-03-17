Сенаторы призвали Трампа остановить Северный поток-2

Группа сенаторов США потребовала, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала строительство проекта трубопровода Северный поток-2. Соответствующее письмо 39 представителей Республиканской и Демократической партий отправили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.



"Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода Северный поток-2. Мы выступаем против Северный поток-2 и настаиваем на том, чтобы администрация (президента Дональда Трампа − ред.) использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода", − говорится в заявлении законодателей.



По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе.



Кроме того, американские законотворцы обеспокоены тем, что появление Северного потока-2 нанесет ущерб украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение.



"Этот газопровод в обход Украины устранит одну из самых значимых причин, по которым Россия избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", − отмечается в письме.

