Lincoln показал новый внедорожник Aviator

Компания Lincoln опубликовала в Facebook тизерный видеоролик о внедорожнике Aviator нового поколения, сообщив, что концепт будущей модели будет представлен 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке.



Вся информация о новинке пока держится в секрете. По неофициальным данным, Aviator построят на базе внедорожника Ford Explorer следующего поколения, автомобиль получит алюминиевый корпус и десятиступенчатую автоматическую коробку передач, пишет Autonews. Предположительно, в модельном ряду бренда новинка заменит кроссовер MKT.



Производство Aviator было прекращено более 10 лет назад. Первое поколение этого внедорожника выпускалось с 2003-го по 2005 год. Автомобиль оснащался 4,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 306 лошадиных сил. Длина машины составляла 4910 мм, ширина - 1877 мм, размер колесной базы - 2888 мм.





