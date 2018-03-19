Исследователи приблизились к победе над рассеянным склерозом

Рассеянный склероз - аутоиммунное заболевание, поражающее нервные волокна головного и спинного мозга. От него страдают около 2,3 миллиона человек во всем мире. Ученым из Университета Альберты и Университета Макгилла удалось выявить новую мишень для лекарств от этой болезни, сообщает Medical News Today.



В ходе нового исследования специалисты изучили ткани мозга людей с рассеянным склерозом и без. Исследователи установили: в тканях мозга больных рассеянным склерозом был существенно повышен уровень белка кальнексина. После ученые провели исследование на мышах. Специалисты обнаружили, что грызуны без кальнексина оказались устойчивы к рассеянному склерозу.



Рассеянный склероз начинается, когда в мозг попадают Т-лимфоциты и атакуют миелиновую оболочку нейронов. По словам ученых, кальнексин участвует в регуляции работы гематоэнцефалического барьера. При избытке кальнексина агрессивные Т-лимфоциты проникают в мозг и уничтожают миелин. Открытие исследователей может привести к прорыву в лечении рассеянного склероза.

