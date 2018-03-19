Тимошенко поддержит лишение Савченко неприкосновенности

Тимошенко поддержит лишение Савченко неприкосновенности

Лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что ее фракция проголосует за лишение нардепа Надежды Савченко неприкосновенности. При этом политик отметила, что не верит обвинениям в подготовке Надеждой Савченко государственного переворота.

"Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги. Я не думаю, что Украина сегодня настолько слаба, чтобы один человек, Надежда Савченко, делала перевороты или что-то другое. Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищение украинской собственности", - цитирует Тимошенко "Интерфакс-Украина".

При этом Тимошенко отметила, что в ситуации с Надеждой Савченко должны разобраться силовые структуры. По ее словам, фракция "Батькивщина" будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции.

Напомним, что Надежда Савченко в 2014 году, находясь в российском заключении, прошла в украинский парламент под первым номером списка партии "Батькивщина". После освобождения она некоторое время работала в составе этой фракции, однако в декабре 2016 года ее исключили из "Батькивщины".