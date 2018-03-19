Тимошенко поддержит лишение Савченко неприкосновенности

Лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявил, что ее фракция проголосует за лишение нардепа Надежды Савченко неприкосновенности. При этом политик отметила, что не верит обвинениям в подготовке Надеждой Савченко государственного переворота.



"Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги. Я не думаю, что Украина сегодня настолько слаба, чтобы один человек, Надежда Савченко, делала перевороты или что-то другое. Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищение украинской собственности", - цитирует Тимошенко "Интерфакс-Украина".



При этом Тимошенко отметила, что в ситуации с Надеждой Савченко должны разобраться силовые структуры. По ее словам, фракция "Батькивщина" будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции.



Напомним, что Надежда Савченко в 2014 году, находясь в российском заключении, прошла в украинский парламент под первым номером списка партии "Батькивщина". После освобождения она некоторое время работала в составе этой фракции, однако в декабре 2016 года ее исключили из "Батькивщины".

