В подъезде жилого дома на Оболони взорвали гранату

Взрыв гранаты произошел в подъезде жилого дома в Оболонском районе Киева.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.



"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на ул. Приречная произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа", - сказано в нем.



По информации правоохранителей, во время конфликта между хозяином одной из квартир на шестом этаже многоквартирного дома и неизвестными мужчинами началась драка, в ходе которой произошел взрыв.



Предположительно взорвалась осколочная граната. На месте происшествия обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись.



В настоящее время правоохранители проводят осмотр и устанавливают обстоятельства инцидента, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

