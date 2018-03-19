В подъезде жилого дома на Оболони взорвали гранату
Взрыв гранаты произошел в подъезде жилого дома в Оболонском районе Киева.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українські Новини.
"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на ул. Приречная произошел взрыв. На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа", - сказано в нем.
По информации правоохранителей, во время конфликта между хозяином одной из квартир на шестом этаже многоквартирного дома и неизвестными мужчинами началась драка, в ходе которой произошел взрыв.
Предположительно взорвалась осколочная граната. На месте происшествия обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись.
В настоящее время правоохранители проводят осмотр и устанавливают обстоятельства инцидента, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.