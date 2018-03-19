Доктор Ватсон из «Шерлока» пожаловался на давление со стороны фанатов

Доктор Ватсон из «Шерлока» пожаловался на давление со стороны фанатов

Британский актер Мартин Фриман признался, что съемки последнего сезона «Шерлока» дались ему тяжело из-за поклонников сериала. Его слова приводит Vanity Fair.

«Участие в этом телешоу — это как мини-версия The Beatles. Из-за повышенных ожиданий людей эта работа перестала приносить радость. Это уже не дело ради наслаждения, это похоже на "Тебе лучше ***** [черт возьми] это сделать, иначе ты окажешься ******** [ублюдком]"», — пожаловался Фриман.

Актер подчеркнул, что из-за успеха «Шерлока» после выхода первого сезона, было очень сложно поддерживать высокий уровень качества сериала в последующих частях. По его словам, огромные промежутки времени между выходом новых эпизодов были обусловлены завышенными ожиданиями фанатов.