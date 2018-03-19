Гройсман инициировал проверку законности обысков в "Новой поште"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проверку законности обысков в ООО "Нова пошта".



"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, прошедших на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



В частности, В.Гройсман указал, что на прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса.



"Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", - подчеркнул премьер.



Он подчеркнул, что нужно сделать выводы по каждому случаю.



"В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление (на бизнес)", - заявил В.Гройсман.



Как сообщалось, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Нова пошта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Кроме того, обыски провели в ряде компаний IT-сферы в Виннице.



После этого украинские бизнес-объединения, бизнесмены и компании встали на защиту группы компаний "Нова пошта" (Киев) в ситуации с обвинениями и обысками в компании Генпрокуратурой.



"Нова пошта" в судебном порядке оспорит изъятие средств в одном из ее офисов во время обысков, проводимых Генпрокуратурой.