Тимошенко лидирует в президентском рейтинге – опрос КМИС

Если бы выборы президента Украины проходили в конце февраля 2018 года, то в первом туре наибольшее количество голосов получила бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 24,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился.



Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), за лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко проголосовали бы 15,5% украинских избирателей, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 12,5%, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 9,8%, за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко - 9,7%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича – 9,5%.



4,9% респондентов из определившихся и намеренных голосовать поддержали бы на выборах президента мэра Львова Андрея Садового, 4,2% - премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, 3,8% - лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока.



Опрос проводился с 5 по 21 февраля 2018 года "по заказу клиента". Было опрошено 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах во всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.



Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

