МИД Украины передал ЕС список лиц, причастных к организации выборов президента РФ в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран Европейского Союза список из более 140 лиц, уличенных в организации и проведении незаконных выборов в аннексированном Крыму, сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.



"Мы передали список. Там более 140 человек", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.



В свою очередь, спикер МИД Марьяна Беца пояснила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что в список не вошли рядовые граждане, принимавшие участие в голосовании.



"Мы сегодня передали это список в Брюсселе, в ходе визита министра, с целью дельнейшего введения санкций против данных лиц… Это, например, члены избирательных комиссий и те, кто причастен к организации выборов. Конечно, туда не вошли простые граждане", - сообщила М.Беца.



Как сообщалось, Украина решила составить список лиц, на которых могут быть распространены санкции после проведения выборов президента России в аннексированном Крыму.



"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком, но нам необходимо пройти еще процедуру верификации. Однако в ближайшее время мы его нашим партнерам передадим", - сказал П.Климкин журналистам 16 марта в Киеве.

