В предвыборном рейтинге Порошенко опустился на 4-е место

В предвыборном рейтинге кандидатов в президенты действующий гарант Петр Порошенко занимает только четвертое в место. Его поддержка среди населения Украины в феврале 2018 года снизилась до 12,5%. Об этом передает lb.ua социологической опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС). По данным социологов, еще в декабре 2017 года лояльно к Порошенко относились 16,9% респондентов.

Лидером рейтинга является лидер "Всеукраинского объединения Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее поддержали 24,6% респондентов, которые собираются голосовать и определились с выбором.



Второе место занял лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с рейтингом 15,5%, третье - лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с рейтингом 12,5%.



Также поддержкой пользуется сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (9,7%) и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович (9,5%). Лидер "Самопомощи" Андрей Садовый - на седьмом месте с 4,9% голосов.



Вместе с тем гендиректор КМИС Владимир Паниотто отмечает, что до регистрации кандидатов все полученные данные о рейтингах условный и зависят от списка, предложенного респондентам.



Что касается политический партий, то достаточная электоральная поддержка для прохождения в следующий созыв есть у "Батькивщины" (22,5%), "Радикальной партии" (13,7%), "Оппозиционного блока" (12,4%), "За життя" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "БПП Солидарность" (6,6%), "Самопомощь" (6,0%), ВО "Свобода" (5,8%).



Социологический опрос проводился 5-21 февраля 2018 года. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах всех регионов Украины.



Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.



Порошенко еще публично не заявлял о своем выдвижении на следующих президентских выборах, тогда как Тимошенко и Ляшко уже сообщили о представлении своих кандидатур.

