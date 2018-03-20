Кабмин отменил продажу акций двух облэнерго

Аукционы по продаже блокирующих пакетов акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго, которые были назначены на 20 и 30 марта соответственно, отменены. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает 112 Украина со ссылкой на Украинскую биржу, где должны были состояться торги.



"Назначенный на завтра аукцион по продаже 25% акций Одессаоблэнерго отменен. Также отменен запланированный на 30 марта аукцион по продаже 30% акций Сумыоблэнерго", – сообщили в пресс-службе.



Отмечается, что такое решение было принято после заседания рабочей группы Кабмина, которое состоялось сегодня.



В свою очередь Интерфакс-Украина сообщает, что правительство решило продавать эти пакеты согласно вступившему недавно в силу обновленному закону о приватизации.



Ранее стартовая цена 25% акций Одессаоблэнерго была снижена с 631 млн грн летом 2017 года до нынешних 149 млн гривен. По информации источников, на участие в аукционе была получена заявка только одной компании, название которой не разглашается.



В свою очередь 30% акций Сумыоблэнерго были оценены в 106 млн грн. Мажоритарный пакет акций Одессаоблэнерго подконтролен VS Energy, а Сумыоблэнерго контролируются компаниями Константина Григоришина и Игоря Коломойского.

