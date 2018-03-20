Луценко объяснил обыски на "Новой почте"

Обыски, которые прошли в помещениях Новой почты были связаны с пересылкой безакцизного алкоголя и наркотиков. Об этом в понедельник, 19 марта, заявил генпрокурор Юрий Луценко после встречи с соучредителем Новой почты Вячеславом Климовым. Об этом Луценко сообщил в Facebook.



"Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях Новой почты в нескольких городах страны были корректными", – отметил Луценко.



Луценко добавил, что Климова ознакомили "с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений Новой почты.



"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", – объяснил генпрокурор.



Кроме того, он сообщил, что к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.



"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий", – заверил Луценко.

