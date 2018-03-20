ООН наблюдает на Украине насилие над журналистами и ограничение свободы слова

ООН констатирует сохранение на Украине практики насилия над журналистами и ограничения свободы слова. Об этом говорится в опубликованном в очередном докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) всемирной организации.



В период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года в стране было зафиксировано 10 случаев посягательств на свободу мнений, их выражения и на свободу средств массовой информации. В докладе также зафиксировано шесть случаев физических нападений на журналистов и препятствования их работе.



"В пяти случаях нападавшими были члены радикальных правых группировок, причем представители украинских правоохранительных органов присутствовали во время этих нападений, но не предотвращали и не прекращали их", - отмечают в УВКПЧ ООН. Представители прессы также неоднократно жаловались на "затягивание процесса расследования таких инцидентов и на их неэффективность", констатируют составители доклада о ситуации с правами человека в Украине.



При этом, по данным Управления верховного комиссара, на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса было зафиксировано три случая давления и угроз в отношении журналистов.



Всего за 2017 год, по информации Национального союза журналистов Украины, в стране произошло 90 нападений на сотрудников СМИ.

