МИД РФ: заявление Совета ЕС по делу Скрипаля страдает бездоказательностью оценок

Заявление Совета ЕС по иностранным делам по делу об отравлении Сергея Скрипаля страдает спекулятивностью и бездоказательностью оценок, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в понедельник.



"Вызывает недоумение поспешность, с которой страны - члены ЕС объявили о "крайне серьезном" отношении к домыслам британских властей о причастности России к трагическому инциденту в Солсбери, - отмечают во внешнеполитическом ведомстве. - Посвященное этой теме заявление Совета ЕС по иностранным делам от 19 марта, несмотря на попытки еэсовцев соблюсти некое подобие баланса, основано на британской версии произошедшего и, как следствие, страдает той же спекулятивностью и бездоказательностью оценок".



"В документе нет ни слова о том, что Великобритания не направила нам никакой информации по обстоятельствам дела, отказалась совместно расследовать инцидент, взаимодействовать на двусторонней основе в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), или через Организацию в целом, а также заблокировала российское предложение в Совете Безопасности ООН принять заявление его председателя с призывом к сотрудничеству всех сторон для установления истины, - обратили внимание в министерстве. - Министры иностранных дел ЕС умолчали о том, что с результатами "расследования" Лондон не стал знакомить не то что собственных союзников - даже британских парламентариев во главе с лидером лейбористской партии Джереми Корбином".



Совет ЕС, отмечают в Москве, игнорирует тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено, это подтверждено ОЗХО в 2017 году.



"Следует ли это расценивать как недоверие ЕС и Великобритании к этой профильной международной организации? "Предъявлять", как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего - никаких отравляющих веществ "Новичок" в России не производится и не хранится, - говорится в комментарии. - Возможно, Евросоюзу следует обратиться с этим требованием к самой Великобритании и ряду других-стран членов, где, видимо, продолжается разработка таких веществ. Рекомендуется еэсовским партнерам начать с организации ознакомительного визита в правительственную лабораторию оружия массового поражения в британском Портон-Дауне, что в нескольких километрах от Солсбери".



Кроме того, прежде чем помогать Лондону с нагнетанием медийной истерии вокруг дела Скрипаля", "странам-членам ЕС следовало бы уяснить мотивы британских коллег", отметили в МИД РФ.



"Все говорит о том, что в Лондоне готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь британцев от неудач на переговорном фронте с ЕС по условиям Brexit, - убеждены на Смоленской площади. - Для этого и сгодится раздутая местными СМИ в лучших традициях шпиономании шумиха вокруг загадочного отравления двух наших соотечественников".



"Видимо, в Лондоне посчитали, что заручившись демонстрацией поддержки со стороны (пока еще) партнеров по ЕС, будет проще направить в нужное русло ход дискуссий предстоящего 22-23 марта заседания Евросовета, которое изначально предполагалось сфокусировать как раз на обсуждении ситуации в британо-еэсовских переговорах", - полагают в министерстве.



Москва сожалеет, что Евросоюз, пренебрегая подобными соображениями и очевидными фактами, "в очередной раз пошел на поводу у превратно понятых соображений "евросолидарности" и накопленных антироссийских рефлексов". "Такое положение дел, разумеется, не делает чести общей внешней политике ЕС", - заявили в МИД РФ.

