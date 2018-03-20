В ООН не увидели прогресса в расследовании расстрелов на Майдане и трагедии 2 мая в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека в Украине упрекнула правоохранительные органы в отсутствии прогресса в расследовании расстрелов на Майдане в 2014 году и трагедии 2 мая в Одессе. Об этом сообщила глава миссии Фиона Фрейзер в ходе презентации 21-го отчета миссии.



"Спустя четыре года после событий "майдана" в Киеве мы все еще не видим существенного прогресса в расследовании и привлечения виновных за эти события к ответственности", - сказала она.



То же самое, по ее словам, касается и трагедии 2 мая в Одессе. "Родственники убитых заслуживают справедливости - это главный элемент борьбы с атмосферой беззакония", - подчеркнула Фрейзер.



В миссии ООН также выразили обеспокоенность в связи с существующим давлением на судебную систему в стране, запугиваниями и уголовными преследованиями судей в резонансных делах.

