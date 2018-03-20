Путин наметил основные задачи на четвертый президентский срок

Действующий глава государства и кандидат, набравший подавляющее большинство голосов в борьбе за пост президента России, Владимир Путин провел первый рабочий день после выборов в Кремле. Путин не только принимал поздравления, но и наметил основные задачи предстоящей шестилетки на главном государственном посту.



Покинув избирательный штаб около полуночи 18 марта, Путин, по сообщению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, с самого утра понедельника начал вести телефонные разговоры с коллегами из других стран. "Сегодня где-то с 10 утра [президент] проводит целую серию телефонных разговоров...Телефонных разговоров много... Разумеется, главным образом, речь идет о поздравлениях, которые в эти дни получает президент России", - уточнил представитель Кремля.



На 18:25 мск пресс-служба главы государства сообщила об одиннадцати телефонных разговорах российского лидера с президентами Азербайджана, Армении, Казахстана и Белоруссии Ильхамом Алиевым, Сержем Саргсяном, Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко, премьером Индии Нарендрой Моди, президентами Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Сооронбаем Жээнбековым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым, председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



При этом в беседах с коллегами Путин не только принимал поздравления, но и обсуждал "актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня", уточнили в Кремле. Так, c Жээнбековым Путин говорил о предстоящем заседании Высшего Евразийского экономического совета в РФ, а с Лукашенко - о планах на встречу Высшего государственного совета в Минске. С Макроном же были "обстоятельно обсуждены вопросы сирийского урегулирования, <...> кризисная ситуация на Украине, <...> затронут инцидент в Солсбери".



Отвечая на вопросы журналистов о возможных других собеседниках Путина, Песков сообщил, что с премьером Великобритании Терезой Мэй телефонного разговора пока не запланировано.



Кроме того, как отметили в пресс-службе, в адрес Путина продолжают поступать письменные поздравления от иностранных лидеров. В частности, такие телеграммы направили лидеры Абхазии, Венесуэлы, Кубы, Туркмении, Молдавии, Южной Осетии и Венгрии.



Из зарубежных источников поступали сообщения и о других поздравлениях президента РФ, среди которых были послания от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда и президента Сирии Башара Асада, филиппинского лидера Родриго Дутерте и наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.



Публичная часть рабочего дня президента состояла из нескольких встреч. Так, Путин сдержал данное ранее обещание и принял в Кремле семь кандидатов в президенты - своих недавних соперников по предвыборной гонке. Во время этой беседы, которая продолжалась более двух часов, глава государства описал принципы России в международных отношениях.



"Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы все спорные ситуации с нашими партнерами были урегулированы политико-дипломатическими средствами", - заверил российский лидер. "При этом, конечно, само собой разумеется, мы всегда из этого исходили и будем исходить: будем бороться за обеспечение своих национальных интересов", - подчеркнул глава государства.



По его словам, Москва будет "делать всю работу с нашими партнерами на взаимоприемлемой основе, относясь с уважением друг к другу и к нашим национальным интересам". "Будем настраиваться сами и всех наших партнеров настраивать на диалог, безусловно, конструктивный. Разумеется, не от нас все зависит: это нужно, чтобы так же, как в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается", - уточнил Путин.



Вопросы обороны страны президент выделил не только на встрече с претендентами на высший государственный пост, но и во время беседы с сопредседателями своего предвыборного штаба. "Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны", - сказал Путин на встрече с кандидатами в президенты РФ. Он подчеркнул: "Никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными".



Говоря об оборонных расходах, российский лидер напомнил, что запланировано их снижение в 2018 и 2019 годах. "Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы", - отметил Путин.



Президент подчеркнул: "Нам нужно некоторые вещи [военные разработки] довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил". "Все посчитано, нам этих денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно, никакого увеличения [расходов] здесь не будет, никакой гонки вооружений мы не допустим. У нас все есть, мы надежно в этом смысле обеспечены", - уверен российский лидер.



Общаясь с руководителями предвыборного штаба, глава государства констатировал, что без обеспечения обороноспособности и безопасности страны "не обойтись".



Тем не менее, главным Путин считает "внутреннюю повестку дня". "Основное, чем мы будем заниматься, - это внутренняя повестка дня: это прежде всего обеспечение темпов роста экономики РФ, придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил инфраструктуры и других направлений, важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан", - перечислил он приоритеты Путин на встрече с сопредседателями избирательного штаба. Еще одной ключевой задачей он назвал повышение производительности труда.



Общаясь с кандидатами в президенты РФ, Путин подчеркнул необходимость устранения большого дисбаланса между размерами доходов у бедных и богатых граждан, а также сокращения числа людей, живущих за чертой бедности. "Особенно это касается тех, кто имеет работу. Не должно быть ситуаций в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы", - уверен глава государства.



Президент добавил, что в решении актуальных вопросов он рассчитывает на поддержку не только сопредседателей своего предвыборного штаба, но и всей своей большой команды. "Вам большое спасибо и надеюсь на продолжение нашего сотрудничества", - сказал Путин. Он предложил найти организационную форму, чтобы продолжить работу, выразив надежду, что его доверенные лица будут принимать самое активное участие при выработке решений по вопросам развития страны.



Действующий глава государства также предложил своим соперникам по выборам наладить диалог, чтобы учесть все позитивные моменты и объединять усилия для развития страны в будущем. "Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - заявил он. По мнению Путина, это важно "для реализации позитивной повестки дня, решения задач, перед которыми стоит наша страна, и преодоления вызовов, с которыми Россия сталкивается".



Он отметил, что "могут быть [приняты] и непростые решения, это могут быть решения, требующие дополнительного объяснения". "Я очень бы хотел, чтобы мы при этом руководствовались всегда соображениями и долгосрочными интересами России и российского народа, и на второй план всегда бы отодвигали групповые или партийные предпочтения", - подчеркнул Путин.



Выборы президента РФ состоялись в воскресенье. По данным ЦИК после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, Путин побеждает в первом туре, набирая 76,66%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.



Церемония инаугурации состоится по истечении текущего шестилетнего срока полномочий президента, то есть 7 мая.

