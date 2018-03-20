Робин Райт тайно вышла замуж

Голливудская актриса Робин Райт тайно вышла замуж. Звезда "Карточного домика" появилась на публике с обручальным кольцом и молодым мужем Клеманом Жирадэ.



По данным DailyMail, свадьба 51-летней актрисы состоялась три месяца назад.



Молодожены узаконили свои отношения еще в декабре 2017 года, но свадьба была тихой и скромной. После церемонии 51-летняя актриса и 31-летний менеджер Saint Laurent француз Климент Жиро провели Рождество на озере Тахо уже в статусе мужа и жены.



"Робин не из тех, кто любит находиться в центре внимания, поэтому и свадьба ее была тихой и довольно скромной. Она и Климент очень счастливы друг с другом. Он на 20 лет младше нее, но вы сразу же забываете об этом, как только оказываетесь с ними рядом. Она по уши влюблена в него", - сообщил приближенный к паре источник.



Пара никак не комментировала слухи.





