Соединение из яда гремучей змеи заменит антибиотики

Во всем мире растет число бактерий, устойчивых к антибиотикам. В поисках новых эффективных антибактериальных препаратов австралийские ученые обратили свой взгляд на животных. Согласно новому исследованию, соединение, содержащееся в яде гремучей змеи, способно заменить известные антибиотики, сообщает The Daily Mail.



Специалисты из Квинслендского университета обработали бактерии, вызывающие серьезные инфекции, в том числе патогенные штаммы кишечной палочки, пептидом из яда гремучей змеи. Многие из взятых микроорганизмов имели прочную капсулу или выделяли защитный слой слизи, поэтому обычные антибиотики с ними не справлялись.



Новый препарат имеет положительный заряд, а мембраны бактериальных клеток - отрицательный. Благодаря этому пептид повреждал стенки бактерий и никак не влиял на клетки организма, так как их мембрана не имеет заряда. Ученые продолжают поиск новых лекарственных веществ среди природных соединений.

