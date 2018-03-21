Гройсман выступает за увеличение финансирования украинской науки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за увеличение финансирования украинской науки и Фонда развития инноваций.



"Я за то, чтобы увеличивать финансирование науки, я за то, чтобы увеличивать финансирование Фонда стартапов", - сказал В.Гройсман в ходе встречи с участниками инновационной среды Sikorsky Challenge в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт им.Сикорского" во вторник.



По словам премьера, это можно сделать, в том числе, при поддержке международник партнеров.



Кроме того, в контексте развития украинской науки, В.Гройсман подчеркнул важность остановки трудовой миграции.



Как сообщалось, государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 1,76 млрд грн секретариату Кабинета министров Украины, что на 49,8% больше чем в 2017 году и еще 1,63 млрд грн на поддержку реализации комплексной реформы государственного управления.



Из данной суммы по 50 млн грн предусмотрено на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций и на создание и функционирование офиса по привлечению и поддержке инвестиций.

