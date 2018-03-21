Молдавия намерена отказаться от призыва на военную службу

В течение двух лет Молдавия полностью откажется от призыва на срочную военную службу и перейдет к профессиональной армии, заявил на брифинге во вторник председатель правящей Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк.



"Мы обсудили этот вопрос сегодня, на заседании руководства ДПМ с членами правительства и депутатами парламента. Мы приняли политическое решение о постепенном отказе от призыва на военную службу. Уже начиная с осени 2018 года количество призывников будет сокращаться, а параллельно их место займут профессионалы, которые будут служить на профессиональной основе. Таким образом, мы начнем создавать профессиональную, хорошо оснащенную, современную армию", - заявил В.Плахотнюк.



Он отметил, что это решение обусловлено тем, что многие молодые люди не хотят служить и платят большие деньги, чтобы избежать призыва.



"Это ненормальная ситуация, которая порождает коррупцию. Мы должны положить конец этой ситуации, когда в армии служат только те, кто не могут заплатить деньги", - сказал лидер ДПМ.



Он подчеркнул, что "политическое решение по этому вопросу принято на основании анализа, представленного правительством".



"Нужна глубокая реформа Национальной армии, чтобы создать современные и эффективные, хорошо обученные и подготовленные Вооруженные силы, способные адекватно реагировать на современные вызовы. Мы приступаем к внедрению такой реформы", - заявил В.Плахотнюк.

