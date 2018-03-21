Порошенко попросил эмира Катара о сжиженном газе

Президент Петр Порошенко в ходе встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудил перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. Как отмечается, Порошенко выразил благодарность эмиру Катара за последовательную позицию его страны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал его о ситуации на Донбассе в связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины.



"Был также отмечен рост показателей двусторонней торговли и высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма", - сказано в сообщении.



Также во время переговоров речь шла об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли.



"Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок. Стороны договорились о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году", - сказано в сообщении.



Порошенко также пригласил эмира Катара Хамада Аль Тани посетить Украину с визитом.

