Лояльность во спасение

Во вторник, 20 марта сего года, Верховная Рада Украины с трех раз не смогла утвердить повестку дня своей работы, и спикер Андрей Парубий созвал глав фракций к себе на совещание. «Вы что, охренели?! Нас же разгонят!», – сквозь взволнованное курлыканье изо рта «головы эвропэйського парлямэнту» прорывался главный, как сейчас говорят, его «месседж». Так что, скорее всего, все будет нормально: придут назад, как миленькие. И как миленькие же, проголосуют за все, что скажут. Ведь Рада, во-первых, не выполнила свое главное на сегодня историческое предназначение.



Не засветилась коллективно и мужественно на ниве «отражения агрессии». То есть не «отменила» выборы президента России. Уже даже глава МИД Павел Климкин успел «победить Россию» в этом нелегком деле, ошиваясь на Совете ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе и призывая проукраинскую «спильноту» усилить санкции против «Мордора». Не говоря уже о гаранте и главковерхе нации, который смело и демонстративно, точно так же, как и Дональд Трамп или какой-нибудь Анджей Дуда, вообще не заметил того, что случилось в России 18 марта 2018 года. Ангела Меркель заметила и кого-то там в России поздравила. Эммануэль Макрон – тоже, но в Украине-то отлично знают, что это обман зрения...



И спикер Парубий, несмотря на наличие справки о, скажем мягко, непростом интеллектуальном становлении в детстве, тоже почуял: это новый тренд – плевать в 18 марта. И предложил, чтобы Верховная Рада Украины тоже не признала итоги президентских выборов в России (а это именно они «случились» 18 марта) и призывала к этому все парламенты мира, переполненные, как известно, демократами, которые не приемлют «аннексию Крыма». А тут такой облом – коллеги не хотят работать и утверждать план такой нужной и крайне продуктивной работы. Но я уверен: Парубий обкурлычет всех. И те, чтобы не быть оплеванными в прямом и переносном смысле (а что вы хотите? Дефекты фикции – это вам не фунт изюма, но и дополнительное средство убеждения слюной в лицо собеседникам), поймут свой промах, устыдятся, вернутся и проголосуют.



Во-вторых, где-то бродит и вынашивает планы, громогласно смеясь над порванными от страха пуканами парламентских храбрецов, которые испугались гранаты в ее сумочке, Надежда Савченко. Эта бывшая «народная хероиня», как заправская «троянскаякобылапутина», абсолютно не испугалась того, что ее могут арестовать и отправить на нары за подготовку госпереворота, ходит по телеканалам, как к себе домой, и гадит на власть, которая сильна, как никогда. А вдруг она действительно найдет где-то миномет и реализует многолетнюю мечту украинского народа насчет обрушения купола Верховной Рады на головы тех, кто под ним, под куполом, решает судьбы как «нэньки», так и ее незадачливых окрестностей?



Парубий, несмотря на наличие справки о, скажем мягко, непростом интеллектуальном становлении в детстве, тоже почуял: это новый тренд – плевать в 18 марта. И предложил, чтобы Верховная Рада Украины тоже не признала итоги президентских выборов в России (а это именно они «случились» 18 марта) и призывала к этому все парламенты мира, переполненные, как известно, демократами, которые не приемлют «аннексию Крыма»

«А кто же нагло и необоснованно впереди?», – взволнованно спросите вы. И я взволнованно отвечу: лидер «Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 24,6% опрошенных явно бессмертных граждан Украины. На втором месте лидер Радикальной партии Олег Ляшко (15,5%), а на третьем – лидер партии «Гражданская позиция», «Мистер Непроходимость» Анатолий Гриценко (12,5%)

Парубий знает, что если гарант нации осерчает, то он: а) распустит Верховную Раду; б) накопает на ее нынешних обитателей столько всякого и интересного с точки зрения Уголовного кодекса, что Генпрокуратуре работы на тысячу лет хватит, а VIP-камеры придется достраивать во всех тюрягах и даже СИЗО. Не держать же «херов майдана», волонтеров с мандатами и ветеранов АТО вместе с банальными уголовниками

Никак нельзя этого допустить, никак – весь мир интеллектуально осиротеет. Ну, и многие психиатры и психоаналитики не просто останутся без работы, но и не смогут закончить свои наблюдения и опыты. По изучению удивительной ситуации, когда до управления целым государством дорвалось так много девиантных и альтернативно одаренных мужчин, женщин и, как теперь выяснилось из анкеты и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, «неопределившихся» с тем, что у них там в паху и в голове. Об этом раньше писали социальные фантасты, а тут все наяву. Один казак Гаврилюк или сотник Парасюк чего стоят! А Таня Черновол? А другие девушки, которые обещают пробежаться голыми по улицам Киева, чтобы Путину в Москве было холодно?Это же живой и неповторимый «Клондайк» для всех национальных филиалов Всемирной психиатрической ассоциации, база для изучения на международной конференции «Весь мир – дурдом», проведенной в «шведской больнице» под Полтавой (там так по-европейски называют крупнейший «желтый дом», в котором тоже полно реформаторов и борцов). И вот эту Савченко же надо срочно лишить депутатского иммунитета и дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и немедленный арест. А то она, как тот Штирлиц из анекдота, обложится мандатами, и правоохранители фиг к ней подойдут. А как может Рада это сделать, если она свою повестку дня не могла утвердить четыре раза? И только с пятой попытки у Парубия немного отлегло – проголосовали...И, наконец,стало понятно, почему и не могло быть иначе. Страх – это великий стимул. После выборов в России то ли что-то съел, то ли совсем съехал с катушек, то ли получил столько бабла, что ему ничего не страшно, КМИС – Киевский международный институт социологии. Он совсем перестал понимать, с кем имеет дело Украина, которой страшно повезло, и обнародовал предвыборный рейтинг как людей, так и партий. И вот в соответствии с этим гов… извините, научным изысканием, действующий гарант нации, надежа и, несомненно, опора мировой проукраинской коалиции занимает только четвертое место. Только четвертое! Вы только вдумайтесь, товарищи и панове, в этот бред! Его поддержка среди населения Украины в феврале 2018 года снизилась до 12,5%. А ведь еще в декабре 2017 года лояльно к нему относились 16,9% респондентов.«А кто же нагло и необоснованно впереди?», – взволнованно спросите вы. И я взволнованно отвечу: лидер «Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 24,6% опрошенных явно бессмертных граждан Украины. На втором месте лидер Радикальной партии Олег Ляшко (15,5%), а на третьем – лидер партии «Гражданская позиция», «Мистер Непроходимость» Анатолий Гриценко (12,5%). Гарант, как уже было сказано, за ними и в соседстве с сопредседателем «Оппозиционного блока» Юрием Бойко (9,7%), лидером партии «За жыття» Вадимом Рабиновичем (9,5%) и лидером «Самопомощи» Андреем Садовым (с 4,9%). Представляете, даже этот! Не успел из львовского говна патриотов вылезти и очиститься, а туда же, теснит гаранта...И, в принципе, понятно, откуда ноги растут, кто, не исключено, занес в КМИС бабло и почему социологов в Украине зовут «сосиологами три П» (они за бабло сосут данные из пальца, пола и потолка). Но как посмели опубликовать эти данные и подрывать оборонный потенциал нации в момент агрессии и опасности?! Более того, опубликовали и рейтинги партий, в соответствии с которыми ничего не светит и опоре гаранта – «БПП Солидарность». Только шестое место с 6,6% голосов опрошенных. А впереди все та же «Батькивщина» (22,5%), за ней «радикалы» Ляшко (13,7%), «Оппоблок» (12,4%), «За жыття» (10,3%), «Гражданская позиция» (9,4%, что-то где-то, видимо, прорвало у «Толика Непроходимого»). Ниже, чем у «БПП», только у «Самопомощи» (6,0%) и «Свободы» (5,8%), что, конечно же, унизительно.Как вы понимаете, это поражение до битвы. Это похлеще, чем прорыв у «непроходимого» Гриценко. Это торжество той, которая должна сидеть, если бы не милость «революции гидности» и поблажливая снисходительность и политическое милосердие того, кто и сейчас готов побеждать кого угодно в первом туре. Ну, чувствует он в себе такие силы и готовность, и все тут! И скромность, разумеется. Он еще даже не заикался публично о своем выдвижении на следующих президентских выборах 2019 года, тогда как Тимошенко и Ляшко уже сообщили, что готовы бросить вызов. Наглецы! Однозначно. А ведь «Путин напал», и, а непобедноотражать (надеюсь, вы правильно разобрались в этом исторически важном наборе местоимений)...Но Парубий-то не может не знать и не чувствовать, что означают эти цифры рейтингов и что может ждать тех, кто в этих цифрах победитель. Тем более что «Народный фронт», от которого спикер Рады рулит, даже не отсвечивает в этих опросах, уютно устроившись ниже городской канализации вместе с партийным вождем Арсением Яценюком, который даже отрастил бородку. Все думают, чтобы придать себе брутальную мужественность. А на самом деле – чтобы его банально не узнали и не отлупили, отобрав «ярд зелени», которым он разжился на службе «нэньке»...Короче, Парубий знает, что если гарант нации осерчает, то он: а) распустит Верховную Раду; б) накопает на ее нынешних обитателей столько всякого и интересного с точки зрения Уголовного кодекса, что Генпрокуратуре работы на тысячу лет хватит, а VIP-камеры придется достраивать во всех тюрягах и даже СИЗО. Не держать же «херов майдана», волонтеров с мандатами и ветеранов АТО вместе с банальными уголовниками – порвут ведь в надежде на УДО по воле благодарного народа...И гарант, судя по всему, готов это делать. Главному заговорщику страны и руководителю «Офицерского корпуса» Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения. Раньше его обвиняли по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием), ч.1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт), а теперь «домазывают» ч. 1 ст. 109 (заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя по предварительному сговору лиц). А также подозревают в новом – подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112) и содействии террористической организации «ДНР» (ч. 1 ст. 258-3) и в старом – подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч . 3 ст. 258) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263). А если проще, то пожизненное заключение и Рубану, и его подельникам – реальным и мнимым – светит, как с куста.И в этой ситуации, ясно дело, главное – не попасть в эти подельники. Вот Савченко попала, и теперь ей, скорее всего, кранты. Тем более что она не раскаивается, а вновь в зале суда над Рубаном через его адвоката попросила отдать арестованного ей на поруки. А кто у нас «НашаНадя»? Кто привел ее в парламент? Кого можно еще заподозрить в соучастии и даже в соорганизации всех ее деяний? Правильно, «Батькивщина» и ее лидер – «НашаКыця» Тимошенко. И это притом, что на фоне очередной газовой войны с Россией все громче и громче раздаются голоса, напоминающие, что именно Тимошенко в 2009 году подписала «кабальные контракты» и даже «кровавая панда» Янукович упрятала ее за это на 7 лет в тюрягу. Реанимировать это дело и под угрозой возврата в тюрягу умерить политаппетиты «лидэрки» «Батькивщины» не удалось. Так теперь можно «пришить» соучастие в госперевороте. При желании, конечно......И не только Парубий со справкой, но и Тимошенко под угрозой реального тюремного срока свое положение понимают. И потому не противятся. Парубий продавил «нужную» повестку дня Рады и будет «побеждать Россию» дальше. А вот Тимошенко уже заявила, что сдаст свою бывшую соратницу Савченко, проголосовав за снятие с нее неприкосновенности. Ну, чтобы, повторяю, не стать ее подельницей. А что? Демократия на марше. СУГС!