Юнкер поздравил Путина с переизбранием

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с поздравлением по случаю его избрания на пост главы Российского государства, объявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас во вторник.



"Я хочу поздравить вас по случаю вашего переизбрания в качестве президента России", - зачитал письмо М.Схинас на брифинге в Брюсселе.



Ж.-К.Юнкер подчеркнул важность позитивных отношений между Евросоюзом и Россией для безопасности Европейского континента.



"Нашей общей целью должен быть общеевропейский надежный и безопасный порядок. Надеюсь, что вы сможете использовать ваш четвертый мандат, чтобы добиваться такой цели", - заявил глава Еврокомиссии.



"Я всегда буду вашим партнером в этих усилиях", - добавил Ж.-К.Юнкер.



Он пожелал В.Путину успехов в достижении поставленных им целей на период нового президентского срока.

