Названа самая полезная разновидность голодания

Ученые Университета Суррея в Англии выяснили, что умеренное голодание с перерывами лучше снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная пища. Статья специалистов опубликована в журнале British Journal of Nutrition. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!



В исследовании приняли участие люди с избыточным весом, которые должны были потерять пять процентов своей массы. Одна группа добровольцев питалась в привычном режиме только пять дней в неделю, а другая уменьшила калорийность рациона на 600 килокалорий (ккал) в сутки.



В ходе эксперимента отсеялось около 20 процентов участников, которые не смогли следовать диете или не снизили нужный вес, а 27 человек завершили программу.



Оказалось, что диета 5:2, при которой человек в течение двух дней в неделю ограничивает калорийность рациона до 500-600 килокалорий, способствует быстрому усвоению жира. Людям из этой группы удалось достигнуть желаемого результата за 59 дней, а ежедневная диета потребовала 73 дня. При этом умеренное голодание с перерывами способствовало снижению систолического артериального давления на девять процентов у людей из первой группы и на два процента — у второй.

