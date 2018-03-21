Bentley заставит сдавать отпечатки пальцев

Компания Bentley предложила новую опцию для владельцев кроссовера Bentayga. Как сообщается в пресс-релизе британского автопроизводителя, в центральную консоль вмонтирован отсек для хранения особо ценных вещей, доступ к которому можно получить только с помощью биометрических данных.



Для этого в крышку отсека вмонтирован емкостный сканер, который считывает отпечатки пальцев. За разработку сейфа и его интеграцию в автомобиль отвечало ателье Muliner — подразделение Bentley, которое специализируется на выполнении индивидуальных заказов и выпуску особых версий машин марки.



«Емкостный датчик отпечатков пальцев аналогичен сенсору, который используется в смартфонах, при этом в памяти нашей системы можно сохранить несколько отпечатков, например, отпечатки пальцев членов вашей семьи и друзей», — рассказал о новой опции руководитель технического отдела Mulliner Удей Сенапати. По замыслу создателей, отсек со сканером — идеальный вариант для хранения вещей во время пляжного отдыха, катания на горных лыжах или использования валет-паркинга.

