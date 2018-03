Компания Вайнштейна обанкротилась

Weinstein Company, основанная скандально известным американским кинопродюсером Харви Вайнштейном, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает The New York Times. Документы направлены в суд по банкротствам штата Делавэр.



Фирма указала в качестве приоритетного покупателя своих активов техасскую частную инвестиционную компанию Lantern Capital. Сумма сделки, предположительно, составит 300-320 миллионов долларов.



В начале марта стало известно, что совет директоров Weinstein Co. договорился с группой инвесторов о продаже фирмы за 500 миллионов долларов. Однако впоследствии сделка сорвалась из-за того, что прокуратура начала разбирательство в отношении компании.



Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в конце 2017 года после того, как несколько десятков женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера на протяжении 30 лет.