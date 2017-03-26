Сергей Токарев, Рустам Гильфинов и Lucky Labs: что скрывается за внешним благополучием

Эта история началась несколько лет назад. Пара российских бизнесменов (а именно: Токарев Сергей и Гильфинов Рустам) переехала в уютный Киев и основала с виду благополучную IT-компанию. Однако, что скрывается за внешней оболочкой? Как оказалось, крупные нарушения законов, не только России, но и Украины.



Сергей Токарев и Рустам Гильфинов - основатели GLOBO-TECH, GGS и LUCKY PARTNERS



2001 год ознаменовался основанием компании Globo-Tech. Ее владельцы – российские бизнесмены Сергей Токарев и Рустам Гильфанов.





Сергей Токарев и Рустам Гильфанов





Выяснилось, что это была не просто IT-компания, а целый концерн, занимающийся производством программного обеспечения для онлайн-казино и различных слотов. Но творчества здесь было мало: компания просто копировала сотни известных мировых игр (таких как Book of Ra, Lucky Lady’s Charm, Dolphin’s Pearl, Ironman, Hulk, Gonzo’s Quest, Starburst от Novomatic, Playtech, NetEnt и т. д.). У некоторых вызывает сомнение факт, что особенный подъем Globo-Tech приходится на период запрета гемблинга и любых коммерческих азартных игр на территории России, то есть на 2007 год.





Выяснилось, что это была не просто IT-компания, а целый концерн, занимающийся производством программного обеспечения для онлайн-казино и различных слотов. Но творчества здесь было мало: компания просто копировала сотни известных мировых игр (таких как Book of Ra, Lucky Lady’s Charm, Dolphin’s Pearl, Ironman, Hulk, Gonzo’s Quest, Starburst от Novomatic, Playtech, NetEnt и т. д.). У некоторых вызывает сомнение факт, что особенный подъем Globo-Tech приходится на период запрета гемблинга и любых коммерческих азартных игр на территории России, то есть на 2007 год.

История Globo-Tech на сайте Slotosfera

Реклама GGS Affiliates на популярном международном гемблинг-портале GPWA







Позднее эта программа снова сменила название, отныне став Lucky Partners, а на рынке появились новинки, вроде PokerDom, 24 Vulkan, Azart Club, Super Slots. Эти ресурсы существуют и сейчас, все так же нелегально используя ПО без лицензии.





Производители игр, копии которых представлены на продуктах LuckyPartners – портал iGaming Affiliates Programs





История LUCKY PARTNERS



LuckyPartners – партнерская программа – связана с десятками брендов в сфере онлайн-казино. Все эти ресурсы снабжены нелегальным ПО, предоставленным компанией Globo-Tech, а деньги уходили в теневой карман Сергея Токарева и Рустама Гильфанова.



Стоит сказать, что количество брендо снизилось: что-то было удалено (BestForPlay, Geiminator-Slots, SlotoBar, Джекпот), а что- то – реорганизовано (PokerDom).







С ужесточением условий в России, предприниматели переместили свой темный бизнес в Киев, создав фирму Lucky Labs. Однако с первых недель работы компания стала привлекать слишком много внимания, в том числе со стороны Службы Безопасности Украины. Токарев и Гильфанов же отличились зачислением в список лиц, подпадающих под санкции Президента Украины. Также россиян обвинили в оказании финансовой поддержки ДНР и ЛНР.LuckyPartners – партнерская программа – связана с десятками брендов в сфере онлайн-казино. Все эти ресурсы снабжены нелегальным ПО, предоставленным компанией Globo-Tech, а деньги уходили в теневой карман Сергея Токарева и Рустама Гильфанова.Стоит сказать, что количество брендо снизилось: что-то было удалено (BestForPlay, Geiminator-Slots, SlotoBar, Джекпот), а что- то – реорганизовано (PokerDom).

Собственный рекламный пост LuckyPartners с вебмастерского форума MaulTalk, где перечислены бренды и историческая связь с GGS Affiliates.



Бренды в партнерской программы LuckyPartners:



Бренды в партнерской программы LuckyPartners:

Текущий список брендов LuckyPartners





Описание продукта Vulkan Deluxe в партнерской программе LuckyPatners.



Вулкан – известная марка, и целых четыре примера под названием этой марки мы видим здесь, не считая легенды онлайн-бизнеса – Ва-Банка. Также скопированное обеспечение предполагало любопытную математику: процент денег, возвращенных игрокам, был ниже, чем у лицензионных игр. 93.25% против обычных 96-99%. Это раскрывает стратегию ведения дел LuckyPartners, стратегию совсем не чистую.



В 2007 году стационарные казино, как и любые формы азартного бизнеса онлайн, в России были запрещены. Роскомнадзор тщательно следит за исполнением этих нормативных актов. Но находчивые «предприниматели» Сергей Токарев и Рустам Гильфанов из Lucky Labs все же нашли лазейку: сайты компании – всегда разные, а вебмастера оснащаются кодом, который подбирает «зеркало». Сменила домен с



Сегодня партнерская программа насчитывает:

- Vulkan Deluxe

- Vulkan Casino (a.k.a. Velkam)

- SuperSlots

- Va-Bank

- Вулкан Клуб

- Vulkan24



Что такое PLAYTECH?



В 2017 году Playtech – компания, специализирующаяся на производстве игр и программного обеспечения для онлайн-казино – прекращает работу с китом мира комиксов Marvel. Разрыв между компаниями привел к исчезновению из рынка популярных игр Playtech, вроде Hulk или IronMan.





Вулкан – известная марка, и целых четыре примера под названием этой марки мы видим здесь, не считая легенды онлайн-бизнеса – Ва-Банка. Также скопированное обеспечение предполагало любопытную математику: процент денег, возвращенных игрокам, был ниже, чем у лицензионных игр. 93.25% против обычных 96-99%. Это раскрывает стратегию ведения дел LuckyPartners, стратегию совсем не чистую.В 2007 году стационарные казино, как и любые формы азартного бизнеса онлайн, в России были запрещены. Роскомнадзор тщательно следит за исполнением этих нормативных актов. Но находчивые «предприниматели» Сергей Токарев и Рустам Гильфанов из Lucky Labs все же нашли лазейку: сайты компании – всегда разные, а вебмастера оснащаются кодом, который подбирает «зеркало». Сменила домен с LuckyPartners.com на LuckyPartners.biz и сама партнерская программа.Сегодня партнерская программа насчитывает:- Vulkan Deluxe vlknslots.com - Vulkan Casino (a.k.a. Velkam) https://7ve.lkam.co - SuperSlots sslcasino.co - Va-Bank https://vabankclub.email/ - Вулкан Клуб- Vulkan24 24vul-slot.org В 2017 году Playtech – компания, специализирующаяся на производстве игр и программного обеспечения для онлайн-казино – прекращает работу с китом мира комиксов Marvel. Разрыв между компаниями привел к исчезновению из рынка популярных игр Playtech, вроде Hulk или IronMan.

Новость о расторжении сотрудничества Playtech и Marvel



Но на сайтах Lucky Partners доступ к этим играм можно получить и сегодня. Все объясняется просто: игры не оригинальные, а скопированные.



Но на сайтах Lucky Partners доступ к этим играм можно получить и сегодня. Все объясняется просто: игры не оригинальные, а скопированные.

Игра IronMan 3 на сайте Va-Bank (иллюстрация с сайта Lucky Partners)



Скопированные игры



Мы уже выяснили, что все ресурсы LuckyPartners наполнены фальшивым игровым контентом. Однако алгоритм этих программ, конечно, не любит делиться, не давая игроку получать щедрое вознаграждение за игру. Поддельными являются и лицензии. Если же лицензия оригинальна, но ее происхождение объясняется связями с компаниями, имеющими специфическую репутацию оффшора: это компании на Мальте или Кипре, к примеру.



Мы уже выяснили, что все ресурсы LuckyPartners наполнены фальшивым игровым контентом. Однако алгоритм этих программ, конечно, не любит делиться, не давая игроку получать щедрое вознаграждение за игру. Поддельными являются и лицензии. Если же лицензия оригинальна, но ее происхождение объясняется связями с компаниями, имеющими специфическую репутацию оффшора: это компании на Мальте или Кипре, к примеру.

Информация о компании на сайте SuperSlots





Информация о компании на сайте Вулкан Казино (Velkam)



Вулкан Делюкс: как можно заметить, оператором указана компания GGS NET Ltd.:







ВУЛКАН ДЕЛЮКС



Другое название ресурса – BestVulkan. Он – тоже часть партнерской программы LuckyPartners.



Вулкан Делюкс: как можно заметить, оператором указана компания GGS NET Ltd.:Другое название ресурса – BestVulkan. Он – тоже часть партнерской программы LuckyPartners.

Главная страница казино Вулкан Делюкс



Домашняя страница щедро дает нам полюбоваться на копии игр: Starburst, Lucky Lady's Charm и т. д.







Также, игры грузятся не с серверов производителей (как было бы при наличии лицензии), а с сервера непосредственно Globo-Tech.



Некоторые сайты (например,











Домашняя страница щедро дает нам полюбоваться на копии игр: Starburst, Lucky Lady's Charm и т. д.Также, игры грузятся не с серверов производителей (как было бы при наличии лицензии), а с сервера непосредственно Globo-Tech.Некоторые сайты (например, LatestCasinoBonuses.ru ) и форумы предупреждают, что Вулкан Делюкс использует нелицензионные игры.

Страница казино Вулкан Удачи (BestVulkan) с сайта LatestCasinoBonuses.ru



СУПЕРСЛОТЫ





SuperSlots в списке сайтов LuckyPartners





Поддельная игра Book Of Ra на сайте SuperSlots





Копия игры Starburst на сайте SuperSlots (видно, что игра грузится не с оригинального сервера)



Немного о ВУЛКАН 24



Мы уже говорили, что многие ресурсы от Lucky работают под брендом Вулкан. Это – один из них. Кроме того, на сайте Вулкана 24 можно заметить, у кого из производителей и какие именно игры были скопированы.



Мы уже говорили, что многие ресурсы от Lucky работают под брендом Вулкан. Это – один из них. Кроме того, на сайте Вулкана 24 можно заметить, у кого из производителей и какие именно игры были скопированы.

Копии игр NetEnt на сайте 24 Vulkan





Контрафактные игры Playtech на сайте 24 vulkan









Как пример – игра Iron Man 3 от Playtech. Уже упоминлось, что после разрыва контактов с Marvel эта игра исчезла с рынка, по крайней мере, ее оригинал уж точно исчез.

Игра, естественно, грузится не с серверов Playtech



ВА-БАНК



Это настоящая легенда подпольного онлайн-бизнеса. Ва-Банк тоже предлагает широкий спектр выбора нелицензионных игр от тех же NetEnt, Novomatic, Playtech и других.







Это настоящая легенда подпольного онлайн-бизнеса. Ва-Банк тоже предлагает широкий спектр выбора нелицензионных игр от тех же NetEnt, Novomatic, Playtech и других.

Игра Hulk от PlayTech на сайте Va-Bank. На сайтах с лицензионным софтом такой игры уже быть не может.



ВУЛКАН VELKAM



Тоже казино под маркой Вулкан от Lucky.









Тоже казино под маркой Вулкан от Lucky.

Слот Big Bad Wolf от известного производителя QuickSpin. Правда тут он почему-то грузится с сервера Globo-Tech.



ОНЛАЙН-КАЗИНО AZART CLUB





Игра Aliens от NetEnt загружается с сервера Globo-Tech на сайте Azart Club



POSHFRIENDS



Выходя во все более публичное пространство, С. Токарев, Р. Гильфанов и их компания Lucky поняли, что за репутацией надо следить. Отныне она создала некоторые ресурсы, которые работали на легальном ПО и постаралась не смешивать свое серое подполье и новенькие онлайн-казино. Но новые проекты продолжали работать под лицензией Curacao – фирмы с не самой чистой репутацией.



Среди «чистых» новинок – Casino-X и Joycasino, который уже порядком поднадоел любителям смотреть пиратское кино. Опекала эти ресурсы даже отдельная программа-партнер, которая называется PoshFriends.



Выходя во все более публичное пространство, С. Токарев, Р. Гильфанов и их компания Lucky поняли, что за репутацией надо следить. Отныне она создала некоторые ресурсы, которые работали на легальном ПО и постаралась не смешивать свое серое подполье и новенькие онлайн-казино. Но новые проекты продолжали работать под лицензией Curacao – фирмы с не самой чистой репутацией.Среди «чистых» новинок – Casino-X и Joycasino, который уже порядком поднадоел любителям смотреть пиратское кино. Опекала эти ресурсы даже отдельная программа-партнер, которая называется PoshFriends.

Бренды под крылом партнерской программы PoshFriends



Управлялись эти сайты все теми же кипрскими компаниями, что не могло не вызвать подозрений.



Управлялись эти сайты все теми же кипрскими компаниями, что не могло не вызвать подозрений.

Лицензия Кюрасао компании Pomadorro N.V.





Сведения о компаниях-операторах на сайте Casino-X





Информация об операторе на сайте компании Joycasino



О пертурбациях POKERDOM’А



Lucky Labs опекается еще одним сайтом – PokerDom. На сайте можно было заменить то, что ресурс был в числе программ Lucky Partners. Кроме того, управлением ПокерДомом совершалось уже знакомой нам компаниемй Darklace Ltd.















Партнерское обеспечение и заграничные форумы



Все старания отделить старые «теневые» сайты от вновь созданных «чистых» оказались напрасными, так как от зарубежных форумов сложно скрыть очевидные вещи.







Lucky Labs опекается еще одним сайтом – PokerDom. На сайте можно было заменить то, что ресурс был в числе программ Lucky Partners. Кроме того, управлением ПокерДомом совершалось уже знакомой нам компаниемй Darklace Ltd.Все старания отделить старые «теневые» сайты от вновь созданных «чистых» оказались напрасными, так как от зарубежных форумов сложно скрыть очевидные вещи.



К пример, здесь доверенное лицо GGS Affiliates рекламирует казино Va-Bank на сайте







К пример, здесь доверенное лицо GGS Affiliates рекламирует казино Va-Bank на сайте LatestCasinoBonuses



Возможно, на сайте не подозревали, что связываются с нечистоплотными пиратами. То же самое можно сказать и о форумах (например, Возможно, на сайте не подозревали, что связываются с нечистоплотными пиратами. То же самое можно сказать и о форумах (например, форум GPWA ).







Связи и платежные системы



Компании Lucky Partners и PoshFriends связывают не только резонансы в СМИ, но также – платежные системы. Без лицензии принимать платежи на сайтах очень сложно, поэтому этим вопросом занимается одна и та же фирма – Pomadorro N.V., действующая в качестве получателя платежей. Вывод напрашивается сам собой: деньги от параллельных компаний идут в один карман.



Компании Lucky Partners и PoshFriends связывают не только резонансы в СМИ, но также – платежные системы. Без лицензии принимать платежи на сайтах очень сложно, поэтому этим вопросом занимается одна и та же фирма – Pomadorro N.V., действующая в качестве получателя платежей. Вывод напрашивается сам собой: деньги от параллельных компаний идут в один карман.

Касса Webmoney на сайте Вулкан Velkam (Lucky Partners) – оплата в пользу Pomadorro N.V. (сайт geiminator-slots уже закрыт, но в кэше поисковых систем осталось масса упоминаний)





Касса Webmoney на сайте Casino-X (PoshFriends)





Касса WebMoney на сайте JoyCasino (PoshFriends)





Касса Webmoney с сайта SuperSlots (Lucky Partners)





Оплата через Moneta.ru с сайта Вулкан Velkam





Оплата через Moneta.ru с сайта Casino-X





Оплата через Yandex Money с казино SuperSlots





Оплата через Yandex Money с казино Casino-X



О PLAYSON



Позже Сергей Токарев и Рустам Гильфанов приняли решение о необходимости «отбеливания» репутации и производителя игрового контента. Если с оперативной деятельностью вопрос был более или менее решен, то здесь был создан Playson – ресурс, новая компания-создатель игр ля казино. Но ясно, что стратегия использовалась одна и та же – в лучших традициях Lucky Labs.



Позже Сергей Токарев и Рустам Гильфанов приняли решение о необходимости «отбеливания» репутации и производителя игрового контента. Если с оперативной деятельностью вопрос был более или менее решен, то здесь был создан Playson – ресурс, новая компания-создатель игр ля казино. Но ясно, что стратегия использовалась одна и та же – в лучших традициях Lucky Labs.

Анонс "партнерства" Playson и Lucky Labs на сайте Casino News









GloboTech и казино Va-Bank на софте Globo-Tech – с сайта LatestCasinoBonuses.ru





Playson = GloboTech, MyCasinoPortal



О Самой LUCKY LABS



Визиты СБУ и журналистские расследования все же не смогли поколебать деятельность киевской компании Lucky Labs. Ну а мы продолжаем ждать новостей.













Визиты СБУ и журналистские расследования все же не смогли поколебать деятельность киевской компании Lucky Labs. Ну а мы продолжаем ждать новостей.

Сергей Токарев и Рустам Гильфанов, понимавшие возможности виртуальной среды, в которую теперь перекочевал весь игорный бизнес, занялись не только производством программного обеспечения, но и полным оперированием онлайн-казино: в связи с этим известны такие продукты, как Va-Bank, Vulkan Deluxe, BestVulkan, BestForPlay, Geiminator. Фирма выбирала для названий собственной продукции уже известные бренды: Вулкан, Адмирал, Гейминатор. Незаконность этих действий очевидна.Так мы замечаем, что компания переименовала себя в GGS (по названию фирмы на Кипре, GGS Net Ltd, управлявшей организацией). Партнерская программа GGS Affiliates оъединила под своим крылом все сайты. Рынок и спрос на онлайн-казино рос, а с ним – и прибыли от этой деятельности.