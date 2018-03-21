Дуров отказался передать ФСБ ключи шифрования Telegram

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал пользователям "свободу и неприкосновенность частной жизни". Об этом он написал в Twitter во вторник, 20 марта.



"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", – написал Дуров.



Ранее Верховный суд РФ отклонил иск юристов Telegram, которые пытались добиться отмены приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Теперь у Telegram есть 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В компании Павла Дурова пообещали подать апелляцию.



Ранее в ФСБ России заявили, что переписку пользователей в Telegram и других мессенджерах нельзя считать тайной, поэтому ведомство должно иметь право получать к ней доступ без судебного разрешения.

