Украинцы не надеются на улучшение ситуации в стране

В феврале 2018 года потребительские настроения украинцев ухудшились: индекс потребительских настроений опустился на 4,2 пункта. Ухудшились почти все составляющие индекса, кроме ожиданий по безработице и девальвации. Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений украинцев, проведенного GfK Ukraine, передает УНН.



“Индекс потребительских настроений в феврале 2018 года упал до уровня марта 2017 года. Главным фактором падения является уменьшение индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет. Положительная новость февраля 2018 года — уменьшение девальвационных ожиданий по сравнению с январем 2018 года”, - говорится в сообщении.



В феврале 2018 индекс потребительских настроений составил 55,4, что на 4,2 пункта меньше, чем в январе.



Индекс текущего положения уменьшился на 4 пункта и составил 53,6. Составляющие этого индекса изменились так:



индекс текущего личного материального положения составил 48,7, что на 2,4 пункта ниже показателя в январе;

индекс целесообразности крупных покупок снизился на 5,6 пунктов и установился на отметке 58,4.



Индекс экономических ожиданий в феврале опустился на 4,3 пункта — до уровня 56,6. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:



индекс ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился на 2,9 пункта по сравнению с прошлым месяцем и составил 54,5;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 3,3 пункта и составил 51,2;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составляет 64,1, что на 6,6 пунктов меньше показателя января.



Ожидания украинцев по безработице в феврале несколько улучшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,5 пункта и составил 134,7.



Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 1,9 пункта поднявшись в феврале до уровня 187,2.



Зато ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий опустился на 7,3 пункта ─ до значения 159,7.

