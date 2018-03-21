МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля

МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля

МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, - сказала она. - Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ".

"Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", - добавила она.

Представитель МИД отметила, что из-за позиции Лондона никто до сих пор не знает, каким веществом был отравлен Скрипаль.

"Также хотели бы отметить, что в прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему, - сказала она. - Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и так далее. К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери".

"Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы - непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", - добавила Захарова.