В Раду и Кабмин запретили заходить с оружием

Верховная Рада позволила военнослужащим Управления государственной охраны не пропускать в здания, в которых размещены государственные органы власти, лиц с оружием и взрывчаткой. За соответствующий законопроект проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини. Как отметается, соответствующие изменения внесены в закон "О государственной охране органов государственной власти и должностных лиц".

Рада установила, что Управление госохраны имеет право не допускать в здания, где работает Рада, президент, Кабинет Министров, а также здания, где работают другие органы госвласти, лиц с холодным и огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися веществами, пиротехническими средствами.



Также Рада рекомендует президенту, спикеру Рады, Кабмину, главе Конституционного Суда, главе Верховного Суда издать акты об обеспечении правового режима охраны зданий.



В то же время, согласно закону "О статусе народного депутата", обыск, задержание депутата или осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, допускается лишь в случае, если Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности и если другими способами получить информацию невозможно.



"Мы имеем обустроенные помещения, где будет возможность оставить огнестрельное оружие, когда кто-то хочет с ним зайти. Мы создадим все необходимые технические условия для того, чтобы каждый, кто хочет зайти с оружием, мог оставить, а после рабочего дня его забрать", - сказал председатель Рады Андрей Парубий.



Также спикер отметил, что до 21 марта на входах в здание Рады будет установлено все необходимое оборудование.

