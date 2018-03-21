Звездам "Очень странных дел" увеличили гонорары в восемь раз

Звезды третьего сезона сериала "Очень странные дела" будут получать гонорары почти в восемь раз большие, чем в предыдущих сезонах.



И взрослые актеры, и подростки будут получать шестизначные суммы за каждый эпизод, количество которых в новом сезоне пока неизвестно.



Актеры, играющие главных героев - Финн Вольфхард, Калеб МакЛафлин, Гейтен Матараццо и Ноа Шнапп - раньше получали за серию порядка 30 тысяч долларов. Теперь же эти суммы будут увеличены примерно в пять шесть раз.



А вот 14-летняя британско-американская актриса и модель Милли Бобби Браун, сыгравшая девочку по имени Одиннадцать, будет получать больше всех своих партнеров, сообщает Variety.



Взрослые актеры сериала, такие как Вайнона Райдер и Дэвид Харбор, теперь будут получать больше 200 тысяч долларов за эпизод.



Портал Deadline называет почти точные цифры гонораров актеров: Милли Бобби Браун - около 250 тысяч долларов, а Вайнона Райдер и Дэвид Харбор - около 300 тысяч.



Сериал "Очень странные дела" был официально продлен на третий сезон в начале декабря прошлого года. Дата выпуска и количество серий нового сезона пока неизвестны, но, по словам актера Дэвида Харбора, сыгравшего роль шерифа Джима Хоппера, новые серии выйдут не раньше 2019 года. Съемки нового сезона предположительно начнутся в апреле 2018 года. События в новом сезоне развернутся через год после действий, описанных во втором сезоне.





