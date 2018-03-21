Украину назвали самой дешевой страной Европы

По результатам исследования "Стоимость жизни во всем мире 2018 года" на основе индекса стоимости проживания Украина попала в топ-3 самых дешевых стран мира, в Европе же Украина стала первой по уровню доступности для жизни. Об этом свидетельствует исследование Numbeo, передает УНН со ссылкой на MoveHub. По данным исследования стоимость жизни в Украине на 61,64% ниже, чем в США (совокупные данные по всем городам, арендная плата не учитывается). Арендная плата в Украине на 75,48% ниже, чем в США (средние данные по всем городам).



Так, исследователи использовали стоимость жизни в Нью-Йорке как число “100”, поэтому каждая страна была оценена по отношению к ценам в Большом Яблоке.



“Глядя на приведенные выше результаты, довольно заметно, насколько географически сконцентрированы самые дешевые страны мира. Напротив, самые дорогие страны мира разбросаны повсюду,” — говорится в сообщении.



Есть довольно отчетливый разрыв, когда речь идет о стоимости жизни в Европе. Если вам нужен супер дешевый отпуск в Европе, тогда вы должны отправиться на Балканы и дальше.



Наиболее доступной страной Европы является Украина, которая занимает 113-е место в мировом рейтинге, за ней следуют Косово на 109-м и Молдова на 101-м.



Дешевле, чем в Украине можно прожить только в Пакистане и Египте. Также среди лидеров самых дешевых стран — Индия, Тунис, Косово и Грузия.







