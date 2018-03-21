Парубий призвал ЕС ввести санкции в отношении причастных к "Северному потоку-2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал ЕС ввести санкции в отношении причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". Об этом со ссылкой на пресс-службу ВР передает УНН.



"Мы высоко ценим поддержку Украины американскими союзниками и призываем другие страны ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", - заявил П.Парубий.



Он напомнил, что две недели назад спикеры пяти парламентов - Литвы, Польши, Украины, Латвии и Молдовы - подписали совместное письмо о недопустимости проекта, который является угрозой для энергетической безопасности Украины.



А.Парубий отметил, что "очень важно, что наш голос был услышан", и отметил, что сегодня представитель госдепа США заявил, что компании, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток-2", могут попасть под санкции.



Председатель парламента подчеркнул, что он "высоко ценит поддержку Украины американскими союзниками и призывает другие страны, прежде всего страны ЕС, ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода".

